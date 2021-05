Người dùng “thẻ công vụ đặc biệt" giả tiếp cận 5 người Trung Quốc, có thể bị xử lý ra sao?

Dùng thẻ giả tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Như Dân Việt đưa tin, trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Toàn để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào 15h cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện 4 đối tượng đi xe ô tô mang biển kiểm soát 60A-558.44 đến Trạm y tế xã Xuân Hưng, nơi đang cách ly 5 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng xe khách.

Các đối tượng trên xe gồm Vũ Toàn (SN 1976); Cao Quốc Nam (SN 1955); Đào Văn Bình (SN 1957) và Phạm Thị Hồng Vân (vợ của Đào Văn Bình). Thấy tổ công tác, Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 thẻ công vụ đặc biệt có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ Chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác là Tổ Công tác đặc biệt cố vấn Ban chiến lược.

Đối tượng Toàn dùng thẻ giả tiếp cận 5 người Trung Quốc.

Toàn đã yêu cầu được tiếp cận người Trung Quốc đang thực hiện cách ly tại khu cách ly ở Trạm y tế xã Xuân Hưng. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định thẻ trên là giả.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là rất cần thiết.

Bên cạnh đó khi phát hiện những đối tượng nhập cảnh trái phép cần phải thực hiện biện pháp cách ly y tế và phòng, chống dịch bệnh theo quy định pháp luật.

Sự việc đối tượng sử dụng thẻ công vụ đặc biệt mạo danh cán bộ Bộ Công an để tiếp cận 5 đối tượng người Trung Quốc tại khu cách ly là trường hợp hi hữu, rất may các đối tượng này đã bị lực lượng công an phát hiện kịp thời, chưa có hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Từ sự việc này, cơ quan chức năng cần phải tăng cường cảnh giác và bảo đảm an toàn của các khu cách ly hơn nữa.

Hành vi của các đối tượng này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác; làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức mà còn dẫn đến nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu những đối tượng người Trung Quốc đang bị cách ly mắc bệnh.

Đối tượng tiếp cận người Trung Quốc có thể bị phạt tù

Hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu của tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác quy định tại Điều 339 Bộ luật hình sự 2015 và Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Cụ thể, người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù nếu làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng…

Theo luật sư Cường, trong vụ việc này cơ quan công an cần khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, xác định động cơ, nguyên nhân, mục đích của đối tượng này.

Việc đối tượng ngang nhiên coi thường pháp luật, sử dụng thủ đoạn giả mạo chức vụ, sử dụng giấy tờ giả hòng qua mặt người có thẩm quyền, tiếp cận với những người Trung Quốc là có mục đích gì, có nguyên nhân sâu xa gì phía sau hay không.

Từ đó, cơ quan chức năng có hình thức xử lý phù hợp. Bên cạnh đó cơ quan chức năng cần phải tăng cường cảnh giác tại các khu cách ly, tránh trường hợp có đối tượng xấu trà trộn gây mất an toàn hoặc xảy ra các trường hợp trốn khỏi khu cách ly tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.