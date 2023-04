Người Hà Nội "than thở" rau củ quả tăng giá, chuyên gia thống kê và dân buôn nói gì?

Theo tiểu thương, một số mặt hàng hoa quả tăng giá, trong đó có chuối tăng từ 20.000 đồng/nải (18.000 đồng/lkg) lên 35.000 đồng/nải (khoảng 25.000 đồng/kg) là do hoa quả cuối vụ, bị ảnh hưởng đợt rét kéo dài và do mùa hoa quả năm nay đổ chợ chậm hơn do bị nhuận 2 tháng 3 âm lịch