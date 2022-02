Nguồn cung và giá đất nền dự báo sẽ tiếp tục tăng

Giá đất dự báo vẫn có xu hướng tăng trong năm 2022. (Ảnh: Ngọc Anh).

Theo thống kê của Colliers Việt Nam, lượng giao dịch trên thị trường sơ cấp tại TP HCM bắt đầu tăng mạnh trong quý IV/2021 sau khi thị trường này mở cửa.

Xét về loại hình bất động sản, đất nền, nhà phố thương mại dần trở nên kém sôi động hơn so với những năm trước, do ngành bán lẻ đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch, trong khi hình thức kinh doanh đang dần chuyển sang thương mại điện tử.

Tuy nhiên, nhà phố thương mại tại khối đế của các tòa chung cư vẫn có sức hút lớn. Nhà liên kế vẫn là nơi cất giữ tài sản tốt cho các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng đầu tư bất động sản vào các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An thay vì mua bất động sản tại TP HCM vì khả năng thu được vốn cao hơn.

Theo thống kê của đơn vị này, có hơn 15 dự án được chào bán tại TP HCM trong quý 4/2021, hầu hết đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu.

Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho từ thị trường thứ cấp vẫn còn lớn. Nguồn cung đất nền đang dần chuyển ra các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai trong những năm gần đây do quỹ đất vẫn còn hạn chế ở TP HCM.

TP HCM vẫn còn quỹ đất cho bất động sản đất nền ở một số quận, huyện ngoại thành, nhưng để mở rộng vẫn phải chờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng.

Tươn tự tại Hà Nội, báo cáo của đơn vị này cho biết, trong quý IV/2021, số lượng giao dịch tại Hà Nội tăng mạnh sau khi thị trường mở cửa trở lại. Hầu hết các giao dịch trong quý này đến từ thị trường thứ cấp và nằm ở các quận ngoại thành.

Các giai đoạn tiếp theo từ các dự án lớn như Starlake, Ecopark, Gamuda City được mở bán. Các dự án có chất lượng xây dựng tốt, tiến độ thi công nhanh đã thu hút nhiều hơn không chỉ các nhà đầu tư ở Hà Nội, mà còn cả các nhà đầu tư từ các tỉnh lân cận và TP HCM.

Colliers cho rằng, việc ra mắt các tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông là yếu tố giúp thị trường Hà Nội sôi động hơn trong quý cuối năm qua và cả các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các chủ đầu tư phải lùi thời gian mở bán. Do đó, số lượng nguồn cung trong quý 4.2021 đã tăng lên đáng kể. Hầu hết nguồn cung trong quý này đến từ các giai đoạn trước của dự án sẵn có.

Bất động sản nằm trong khu đô thị lớn thu hút nhiều người mua hơn do tiện ích đầy đủ. Vinhomes tiếp tục thống lĩnh thị trường đất nền với nhiều khu đô thị lớn có tiềm năng về vị trí.

Biệt thự chiếm 20% tổng nguồn cung toàn thị trường, trong khi đó nhà phố chiếm 40% và nhà phố thương mại chiếm 40% tổng nguồn cung bất động sản đất nền.

Theo dự báo của Colliers Việt Nam, trong năm 2022, các nhà phát triển dự án ở cả Hà Nội và TP HCM đang chờ đợi những tin tốt lành từ những sửa đổi của Luật Đầu tư.

Theo đó, nguồn cung và nhu cầu mới của phân khúc đất nền được dự báo sẽ phục hồi và tăng so với năm 2021, chủ yếu ở các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ở miền Nam và các huyện lên quận của Hà Nội.

Trong đó, các sản phẩm có tính thanh khoản cao sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư cá nhân. Ảnh hưởng từ giá đất cao từ Thủ Thiêm cũng khiến giá bất động sản tăng trong những năm tới.

Theo Bộ Xây dựng, năm 2022 sẽ khó có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản. Tuy nhiên hiện tượng sốt giá bất động sản vẫn có khả năng xảy ra. Đặc biệt là khi Chính phủ sử dụng các giải pháp kích cầu, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau giai đoạn giảm phát cũng có thể tác động làm thị trường bất động sản phát triển nóng nếu không được kiểm soát tốt, kinh nghiệm cho thấy từ gói kích thích kinh tế năm 2008 - 2009.

Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) cũng cho rằng, sang năm 2022, phân khúc đất nền dự báo vẫn sẽ có sức hấp thụ tốt, do phù hợp hơn với nhu cầu tài sản trú ẩn. Kéo theo đó, giá đất sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên sẽ không tăng mạnh như giai đoạn trước. Thậm chí, có khu vực dự báo sẽ có khả năng xảy ra cơn sốt đất cục bộ.