Khám xét nhà riêng Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Khám xét nhà riêng Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca

Công an đã khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng vào tối 18/2 do ông này liên quan tới một vụ án do Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.

