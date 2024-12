Nhà báo Tiến Đông của Báo Nghệ An ấn tượng khó quên với giải báo chí toàn quốc về NN, ND, NT Nhà báo Tiến Đông của Báo Nghệ An ấn tượng khó quên với giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Từ Nghệ An ra Hà Nội để nhận giải, nhà báo Tiến Đông - Báo Nghệ An rất ấn tượng với BTC giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II/2024. "Sự kiện được tổ chức hoành tráng, các tác phẩm đạt giải được đầu tư công phu, có tính phản biện sâu sắc về lĩnh vực tam nông".