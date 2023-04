Nhà giàu thích trồng 6 cây cảnh lớn này, chuyên gia lọc không khí, lá càng to càng hút tài lộc

Để làm cho môi trường trong nhà thêm tươi đẹp, thoáng đãng, nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà, giúp gia đình gần gũi với thiên nhiên hơn.

Để trồng cây cảnh trong nhà, nhất là các phòng kín, bạn cần chọn những cây cảnh khỏe mạnh, xanh tốt, có khả năng thanh lọc không khí mạnh. Nếu không gian phòng khách hoặc trong nhà đủ diện tích, bạn có thể trồng một số loại cây xanh lớn hơn một chút, càng có khả năng thanh lọc không khí mạnh.

Những cây cảnh xanh tốt, khỏe mạnh này thích hợp để ở phòng khách, khả năng thanh lọc không khí cũng rất mạnh. Hơn nữa, các cây cảnh lá to trong phong thủy cũng có ý nghĩa thịnh vượng, may mắn, lá càng to khả năng hút lộc, chiêu tài càng mạnh.

Dưới đây là những cây cảnh lá to mà giới nhà giàu yêu thích. Không phải ngẫu nhiên mà như vậy đâu!

1. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (Monstera) là một loài cây bụi leo lâu năm thuộc họ Arranaceae, có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới. Đây thực sự là cây cảnh "quái vật' với dáng vẻ độc đáo, to lớn, những chiếc lá to bày ở phòng khách rất ấn tượng.

Cây cảnh này rất thích hợp để tô điểm cho những ngôi nhà hiện đại và được rất nhiều bạn trẻ ưa thích.

Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Trầu bà lá xẻ có khả năng thanh tẩy mạnh mẽ và là một "chuyên gia tẩy độc" nổi tiếng. Nó không chỉ có thể thanh lọc các loại khí độc hại khác nhau trong không khí, mà còn có thể thanh lọc các khí độc hại còn sót lại từ việc trang trí nhà cửa.

Trong quá trình sinh trưởng, cây cảnh này còn có thể thanh lọc, giải phóng oxy. Đặt một chậu cây ở nhà có thể làm không khí trong lành hơn, có lợi cho sức khỏe của gia đình.

Trầu bà lá xẻ có hình dạng thực vật rất lớn, phát triển nhanh chóng khi được chăm sóc tốt, nhưng các nhánh của nó không thẳng đứng. Nên dựng giàn trước để cây có chỗ leo, tạo dáng cây đẹp hơn, khiến ngôi nhà của bạn tràn ngập không khí rừng nhiệt đới.

Cây cảnh này cũng rất dễ bảo quản. Nó không thích ánh sáng mạnh, và nó có thể phát triển với một chút loạn thị. Cây cảnh này rất tươi tốt. Để giúp chúng phát triển hơn, bạn có thể phun một ít sương nước lên lá và không khí xung quanh, giúp cnh và lá của nó sáng bóng hơn.

Cây cảnh này là một loại cây xanh lớn khỏe mạnh, đặc biệt thích hợp cho những người mới trồng cây cảnh.

2. Cây cảnh: Lưỡi hổ

Lưỡi hổ (Tiger pilan) là một loại thảo mộc lâu năm thuộc họ Liliaceae. Chúng có nhiều giống và khả năng thích nghi mạnh mẽ. Đó là một cây cảnh lười biếng nổi tiếng.

Nó có thể phát triển rất tốt mà không cần nhiều công chăm sóc. Nếu bạn rất bận rộn và không có thời gian chăm sóc hoa và cây cảnh cẩn thận, thì việc nuôi một chậu lưỡi hổ là một lựa chọn tốt.

Lá của cây cảnh này mảnh và thẳng đứng. Dù là loại lá ngắn hay lá dài, nó đều trông rất sang trọng và tao nhã, có thể tôn lên mọi loại môi trường trang trí nhà cửa, cho dù ngôi nhà của bạn theo phong cách cổ điển hay hiện đạo.

Cây lưỡi hổ còn đặc biệt có ý nghĩa trong phong thủy. Người xưa vẫn luôn quan niệm rằng cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, đẩy lùi niềm xấu, mang lại may mắn, tài lộc và thành công cho người trồng.

Người xưa cũng có quan niệm rằng nếu trồng được cây lưỡi hổ cho ra hoa thì không những thuận lợi suôn sẻ mọi mặt và còn may mắn suốt cả năm.

Cây cảnh này còn được biết đến với cái tên "máy hút bụi". Theo khảo sát, một chậu cây lưỡi hổ lá dài có thể thanh lọc khoảng 60% diện tích căn phòng rộng chục mét vuông, làm sạch tất cả các loại khí độc hại, khói bụi trong phòng.

Cây cảnh này có thể thanh lọc hiệu quả và hầu như không có sâu bệnh hại nên rất thích hợp để trong phòng kín.

Lưỡi hổ ưa sáng, nhưng nó có thể chịu bóng bán phần trong thời gian ngắn. Cây cảnh này có thể phát triển tốt với ánh sáng tán xạ sáng, nhưng không thể thiếu ánh sáng trong thời gian dài.

Trong quá trình bảo dưỡng thông thường, đất nên được tưới mỗi tháng một lần. Ngoài ra, bạn có thể bón thêm phân phức hợp có thể cây cảnh phát triển rất thịnh vượng.

Vào mùa xuân và mùa hè, xới đất và bón thêm phân lân và kali, có thể thúc đẩy sự phát triển của các chồi mới, và nó cũng có thể nở hoa sau khi được nuôi. Những bông hoa có mùi thơm, tươi và trang nhã, và là điềm báo tốt lành.

3. Cây cảnh: Lan quân tử

Lan quân tử (Clivia) là một loại cây thảo sống lâu năm thuộc họ Amaryllidaceae, có lá dày, mảnh và thẳng, kết cấu rõ ràng, mọc thành hai đôi, toàn cây thuộc kiểu dáng thanh tao, khá tao nhã, mang ý nghĩa cao đẹp là "phú quý, hạnh phúc".

Cây cảnh lan quân tử mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe cho gia chủ.

Lan quân tử là cây phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc.

Cây cảnh lan quân tử mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe cho gia chủ. Nó không chỉ làm cho không khí của chúng ta trong lành hơn mà còn loại bỏ bụi bẩn, thanh lọc không khí.

Đồng thời, cây cảnh này giúp biến khí xấu trong nhà thành oxy, giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn khi nhìn thấy nó nở hoa.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan quân tử cũng mang lại nhiều may mắn, điềm lành. Vị trí phù hợp đặt chúng chính là ở phòng khách sẽ mang lại may mắn, còn đặt ở hiên nhà là điềm báo rất may mắn.

Cây cảnh này rất thích hợp để tô điểm phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, nếu bảo quản tốt thì chúng vẫn có thể nở hoa vào mùa đông xuân.

Những bông hoa đầy đặn và tươi sáng, rất tưng bừng và lễ hội. Nếu hoa không được tỉa, chúng còn có thể kết những trái đỏ nho nhỏ.

Cây cảnh này có thể ngắm cả hoa lẫn lá, có giá trị trang trí cao.

Khi nuôi cây cảnh này vào mùa thu và mùa đông, tốt nhất nên đảm bảo chúng được phơi nắng 4 giờ mỗi ngày.

4. Cây cảnh: Môn cảnh lá màu

Môn cảnh (Coleus) lá màu có thể nói là "loài hoa" được đặc biệt ưa chuộng trong hai năm trở lại đây. Tuy dùng để ngắm lá là chủ yếu nhưng lá của chúng to và nhiều màu sặc sỡ, rất bắt mắt.

Việc trồng vài chậu môn cảnh nhiều màu khác nhau trong nhà đem lại tiểu cảnh rất độc đáo, giúp gia chủ có phong cách riêng yêu thích. Cây cảnh này rất thích hợp để trang trí nhà cửa hiện đại, được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Lá môn cảnh màu sắc đẹp và hợp khí, ngoài ra nó còn có thể thanh lọc không khí. Cây cảnh này không yêu cầu nhiều ánh sáng. Nó có thể phát triển tốt với ánh sáng tán xạ sáng.

Cho dù bạn trồng cây cảnh này ở phòng khách hay phòng ngủ thì chúng vẫn phát triển tốt.

Cần chú ý đến việc bảo dưỡng cây môn cảnh. Cây cảnh này không thích ánh sáng mạnh, nhưng nó không thể "bị mù". Cây cảnh cần phải được giữ ở nơi có ánh sáng tán xạ và thông gió tốt. Nếu không, lá có màu nhạt và khó mọc lá mới.

Tốt nhất nên bón phân nhiều hơn cho cây cảnh, nên bón phân hỗn hợp nguyên tố 10 ngày một lần. Cần lưu ý rằng khả năng chịu lạnh của nó không tốt, và nhiệt độ sinh trưởng trong mùa đông không được thấp hơn 15 độ C, nếu không cây sẽ ngừng sinh trưởng.



5. Cây cảnh: Bàng Singapore

Bàng Singapore (Fiddle-leaf fig) là một loại cây bụi nhỏ thuộc họ cây đa Sangaceae. Nó có thể phát triển rất cao. Những chiếc lá giống như chiếc quạt, lại giống như cây đàn violon nhỏ rất nổi bật.

Cây cảnh này tạo cảm giác trang nghiêm và thanh lịch, thích hợp để trong phòng khách hoặc phòng ngủ.



Trồng cây cảnh bàng Singapore trong nhà có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Cây cảnh này có tán lớn, lá to và rộng, xanh tốt quanh năm. Điều này thể hiện cho sự đầy đặn và tròn đầy. Người ta cho rằng, trồng cây cảnh trong nhà sẽ mang lại sự giàu sang, phú quý, sung túc, tài lộc dồi dào.

Bàng Singapore cũng có một khả năng thanh lọc không khí mạnh, là :chuyên gia thanh lọc không khí" nổi tiếng.

Điều quan trọng nhất là cây cảnh này có khả năng "thoát hơi nước" mạnh trong quá trình sinh trưởng, có thể làm tăng độ ẩm không khí, thanh lọc các loại khí độc hại, giảm ô nhiễm không khí và các hạt bụi nhỏ gây hại cho sức khỏe.

Bàng Singapore thích một môi trường ấm áp và ẩm ướt và không có khả năng chịu lạnh khắc nghiệt. Vào mùa thu đông tốt nhất nên để trong môi trường trên 10 độ C, phơi nắng, thông gió tốt, phun nhiều sương nước.

Khi đất khô khoảng 40% thì tưới nước 1 lần, bón phân hỗn hợp 1 - 2 lần / tháng để cây phát triển. Nếu nhiệt độ thấp hơn 15 độ C trong mùa đông cần giảm tần suất tưới nước và ngừng bón phân.



6. Cây cảnh: Đa búp đỏ

Cây cảnh đa búp đỏ (Rubber fig hoặc Rubber tree, Rubber plant) cũng giống như cây lưỡi hổ, là loại cây lười được nhiều người biết đến và tương đối dễ chăm sóc.

Có nhiều giống cây đa búp đỏ với màu sắc lá khác nhau. Phổ biến nhất là cây đa búp đỏ lá đen, đa búp đỏ lá xanh, đa búp đỏ lá vân.

Lá của cây cảnh này to, bóng như được phủ một lớp sáp. Toàn cây trông kiểu cách và mang phong cách hiện đại. Bạn có thể trồng nhưng cây cảnh lớn để tô điểm những nơi rộng lớn như phòng khách, tiền sảnh, những cây nhỏ có thể đặt trên bệ cửa sổ hoặc trên bàn cũng rất thời trang.

Trong phong thủy, cây đa búp đỏ mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành, xua đuổi vận xui. Trồng một chậu cây này tại phòng khách giống như có được sự bao bọc, che chở vậy. Còn nếu trồng cây đa búp đỏ trên bàn làm việc thì giúp công việc của gia chủ thuận lợi, hanh thông hơn.

Cây cao su là "chuyên gia khử bụi" nổi tiếng. Nó có thể lọc sạch bụi bẩn trong không khí trong quá trình sinh trưởng, thậm chí cả bụi và nicotin trong khói thuốc cũng có thể được thanh lọc một cách hiệu quả. Nhiều người thích trồng chậu cây cảnh đa búp đỏ lớn trong nhà.

Cây cảnh này ưa sáng, chịu hạn tốt. Nó cần được trồng ở nơi có đủ ánh sáng và thông gió tốt. Đất khô 40 đến 50% tưới một lần.

Bạn có thể bón phân hợp chất hữu cơ như chế phẩm vi sinh bón hai lần một tháng có thể thúc đẩy sự phát triển của cành và lá đồng thời giữ cho đất có tính axit và giảm bớt khó khăn trong quá trình bảo dưỡng sau này.

Bạn nên lau lá cây cảnh thường xuyên, giúp lá sáng bóng, tươi đẹp và khi lá sạch khả năng thanh lọc không khí cũng mạnh hơn.

Cây cảnh này là cây nhiệt đới, chịu rét kém. Nó nên được giữ trong một môi trường trên 10 độ C vào mùa đông, điều này có lợi hơn cho sự phát triển của nó. Không nên để thấp hơn 5 độ C, nếu không sẽ dễ bị dập và héo.

(Theo Inf.news)