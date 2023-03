Loại cây ngày xưa được nông dân làm củi đốt, nay trở thành cây cảnh đẹp, giá trị lớn

Đời sống ngày càng phát triển thì càng có nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà để tô điểm cho gia đình thêm đẹp đẽ đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Khi chọn cây cảnh, mọi người có xu hướng chọn cây, hoa có dáng đẹp đẽ, ưa nhìn, màu sắc rực rỡ và dễ chăm sóc và có ý nghĩa phong thủy tốt lại càng tuyệt.

Có một loài cây thỏa mãn tất cả các yêu cầu của người chơi cây cảnh khó tính nhất. Đó là cây cảnh táo gai (Pyracantha).

Cây cảnh có quả đỏ rực được nhiều người ưa thích vốn là cây mọc hoang

Táo gai thuộc họ Rosaceae, có thể cao tới khoảng 3m, nở hoa vào mùa hè và kết trái vào mùa thu.

Táo gai vốn là loài cây mọc hoang, có thể dùng làm hàng rào, người dân thậm chí còn tận dụng làm củi đốt. Tuy nhiên, loài cây này đã bước vào trong thế giới cây cảnh và trở thành cây cảnh phong thủy rất được ưa thích.

Nếu bạn ở vùng núi, vùng nông thôn có thể bắt gặp cây táo gai nở hoa trắng như tuyết vào tháng năm và đơm quả đỏ như máu vào tháng 9.

Cây cảnh có kích cỡ cao tới 3m

Từ lúc ra hoa đến khi kết quả, cây táo gai đều cho bạn ấn tượng khó phai vì hoa quả trĩu cành, chẳng nhìn thấy lá đâu. Màu sắc lộng lẫy của chúng thường khiến dân yêu cây cảnh phát cuồng.

Hoa của cây cảnh này nở thành từng chùm trắng tinh khôi như hoa mai trắng, hương thơm dìu dịu đầy mê đắm. Đến lúc kết quả cũng sai trĩu cành, từng chùm táo đỏ rực lúc lỉu trên cành mời gọi, khó ai có thể rời mắt.

Nhưng khi trồng trong chậu có thể trở thành các cây cảnh bonsai rất đẹp

Cây cảnh phong thủy được ưa thích

Táo gai có hoa trắng, quả đỏ rất hấp dẫn. Chính vì màu sắc quả đỏ và sai trĩu trĩu mà cây táo gai trở thành cây cảnh chơi Tết trong vài năm gần đây.

Những trái đỏ mọng, chi chít giống như đem tài lộc, niềm vui vào nhà đầu năm mới. Loại quả đỏ này còn được gọi là quả tốt lành. Thật đẹp và ý nghĩa.

Trong những năm gần đây, số lượng người trồng táo gai làm cây cảnh tăng lên đáng kể. Sức sống của nó tương đối bền bỉ, có thể duy trì trạng thái thường xanh trong tất cả các mùa.

Hoa của cây cảnh trắng muốt và phủ kín cành

Bất kể là mùa nào, táo gai cũng có giá trị trang trí lớn. Vào mùa xuân, táo gai trong giai đoạn phân nhánh và lá dài, cành lá xanh mướt và căng mọng.

Vào mùa hè, nụ hoa táo gai dần được sinh ra, hoa thịnh vượng và cành cây được bao phủ bởi hoa táo trắng muốt, mang đến cho mọi người cảm giác tràn đầy sức sống. Hoa táo gai có ý nghĩa về sự sinh sôi, nảy nở.

Táo gai vào mùa thu có thể phân hóa thành quả. Những quả chín căng mọng, có màu đỏ tươi bắt mắt, trông như những chiếc đèn lồng nhỏ.

Quả đỏ rực và có sức sống bền bỉ

Vào mùa đông, quả của táo gai thường không rụng và thời gian đậu quả của nó rất dài. Ngay cả ở nơi có tuyết rơi thì quả táo gai vẫn không hề bị rụng, vẫn đỏ tươi trong tuyết trắng, rất dũng cảm và kiên cường.

Những trái đỏ này còn được gọi là "quả may mắn", là lý do khiến chúng trở thành cây cảnh chơi Tết của nhiều người với mong muốn chiêu tài, hút lộc, may mắn rực rỡ.



Táo gai có quả đỏ rực và tuổi thọ kéo dài, thường đạt khoảng 20 năm. Bởi vậy, cây cảnh này còn mang những ý nghĩa cao đẹp như thịnh vượng, sức khỏe và trường thọ, niềm vui và điềm lành.



Cây cảnh có tuổi thọ cao, lên tới 20 năm

Giá trị làm thuốc của cây cảnh táo gai

Quả của táo gai có thể ăn được, có hương vị chua chua, ngọt ngọt, cũng không phải thực sự ngon nhưng đã có lúc chúng trở thành lương thực cứu đói cho mọi người hoặc món ăn vặt trong tuổi thơ của nhiều đứa trẻ.

Quả táo gai giàu axit hữu cơ, protein và axit amin,… có tác dụng bổ sung các nguyên tố cần thiết cho cơ thể con người.



Quả táo gai không chỉ dùng làm thuốc mà còn có thể làm lương thực cứu đói

Táo gai là một vị thuốc trong y học cổ truyền, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, giảm đau. Tuy nhiên, những ai nên dùng và dùng bao nhiêu cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Táo gai có thể được trồng làm hàng rào ở các công viên, khu công cộng. Sau khi được cắt tỉa, vào mùa hoa hoặc quả, màu trắng muốt hoặc đỏ rực của táo gai vẫn là một khung cảnh ngoạn mục, đáng để thưởng thức.

Cách chăm sóc cây cảnh táo gai

Trên thực tế, hiện nay nhiều gia đình có thể trồng táo gai. Táo gai cũng có thể được uốn thành các cây bonsai và tròng ở trong chậu.

Cây cảnh táo gai cũng chịu hạn khá tốt nên trong thời gian dưỡng không cần tưới nước quá thường xuyên

Việc duy trì cây cảnh này trong chậu không khó và khả năng thích nghi với môi trường của nó rất mạnh. Do đó, đất là hỗn hợp của đất mùn, đất vườn, cát sông, v.v., sự phát triển của táo gai sẽ mạnh mẽ hơn trong đất tơi xốp và thoáng khí có chứa một số chất dinh dưỡng.

Táo gai cũng chịu hạn khá tốt nên trong thời gian dưỡng không cần tưới nước quá thường xuyên, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc tưới nước khi thấy đất khô ráo là được.

Khi táo gai nở hoa vào mùa hè cũng không cần tưới quá nhiều nước nhưng lưu ý không để cây cảnh dưới mưa vì hạt mưa rơi dễ làm rụng hoa.

Bón phân hỗn hợp mỗi tháng một lần sẽ làm cho cây cảnh phát triển nhanh hơn.

Khi bảo dưỡng cây cảnh trồng trong chậu, bạn nên tránh tối đa việc để xảy ra hiện tượng tích nước để tránh thối rễ. Còn khi cây cảnh đang trong thời kỳ đậu quả vào mùa thu và mùa đông, hạn chế tưới nước nhưng đảm bảo đất trong bầu luôn ở trong trạng thái hơi ẩm.

Chỉ khi cây cảnh phát triển mạnh mẽ, cho nhiều trái thì mới nên bón phân thường xuyên trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây táo gai.

Các loại phân hữu cơ như bánh đậu đã phân hủy và phân cừu có thể được thêm vào đất chậu của cây cảnh này. Bón phân hỗn hợp mỗi tháng một lần sẽ làm cho cây cảnh phát triển nhanh hơn.



Trước khi táo gai ra hoa, cần bón thêm một số loại phân lân và kali, có thể thúc đẩy cây cảnh ra nhiều hoa, tăng giá trị trang trí, tăng số lượng quả.

Ngoài ra, bạn nên thường xuyên cắt tỉa cho cây cảnh, tránh để cành tùng mọc um tùm, tính thẩm mỹ sẽ giảm đi rất nhiều.

Sau khi cây cảnh kết trái, bạn có thể bón thêm một số loại phân lân và kali loãng. Nếu sợ không thuần thục chúng, bạn cũng có thể không bón phân, vì lúc này bón phân không đúng cách sẽ rất dễ dẫn đến hiện tượng rụng quả.

Khi cây cảnh táo gai phát triển, nhu cầu về ánh sáng cũng khá cao. Nó rất thích ánh sáng mặt trời, vì vậy việc để nó nhìn thấy nhiều ánh sáng sẽ tốt cho sự phát triển của cây.

Càng có tuổi cây cảnh sẽ càng có giá.

Đối với những cây cảnh táo gai trong chậu có hoa và quả đẹp, chỉ cần được trồng trong môi trường sinh trưởng thích hợp là có thể phát triển thành hình ưng ý.

Trong quá trình chăm sóc, việc cắt tỉa và buộc chặt thích hợp có thể làm cho cây con trở nên có sức sống và trở thành những cây cảnh cổ thụ. Càng có tuổi cây cảnh sẽ càng có giá.