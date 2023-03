Người xưa nói: "Phát tài có đôi, phúc lộc song toàn", trồng cây cảnh này để gia đình thêm may mắn

Phát tài phát lộc (tên tiếng Anh là Lucky bamboo - cây tre may mắn, tên khoa học là Dracaena Sanderiana) là cây cảnh có thân cây khỏe, cao và thẳng, lá xanh tươi, vô cùng dễ dàng chăm sóc.

Người xưa có câu: "Có cây tre may mắn, phú quý dồi dào". Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp nên đây là cây cảnh được nhiều người thích trưng bày trong nhà. Đặc biệt vào dịp Tết, mọi người thường cắm vào cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà để đón tài, rước lộc vào nhà.

Phát tài phát lộc cũng có nhiều cái tên rất may mắn khác như cây may mắn phát lộc, cây trúc dụ, cây phát lộc... Mỗi cái tên đều rất đẹp, ngụ ý may mắn, tài lộc.

Đây là loại cây tốt lành được nhiều người ưa thích, ngay cả nhà giàu cũng ưa chuộng. Trong phong thủy, khi trồng cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà thì Thần Tài gõ cửa, may mắn chạm ngõ, gia đình vượng khí, phát lộc.

Cây phát tài phát lộc là một trong ít cây cảnh được mọi người chú ý về số lượng cây cảnh trồng trong nhà. Người xưa nói: "Phát tài có phúc lộc song toàn" nhưng thực tế, trong phong thủy, việc nuôi những cây cảnh phát tài phát lộc có số lượng khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau.

Bạn có thể điều chỉnh số lượng cây cảnh phát tài phát lộc trong nhà mình để mang lại những ý nghĩa tốt đẹp mà mình mong muốn.

Ý nghĩa của cây cảnh phát tài phát lộc theo từng con số

Trong phong thủy, 1 cây cảnh phát tài phát lộc là sự hợp nhất, mang ý nghĩa bảo vệ sự giàu có và may mắn.

Ý nghĩa của 2 cây cảnh phát tài phát lộc cũng rất đơn giản. Đó là những điều tốt lành có đôi có cặp. Ngoài ra, còn tượng trưng cho lửa, lửa có thể sinh ra nước.

Trong phong thủy, nước là cả của cải, vì vậy nuôi 2 cây cảnh phát tài phát lộc sẽ mang lại sự thịnh vượng.

Số 3 có nghĩa là vạn sự như ý. 3 cây cảnh phát tài phát lộc được trồng cùng nhau tượng trưng cho ý nghĩa vĩnh cửu, thịnh vượng và trường tồn.

Trong phong thủy, số 4 tượng trưng cho vàng và ý nghĩa của việc trồng 4 cây cảnh phát tài phát lộc là tượng trưng cho tài lộc và phú quý cho gia đình.

Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng số 4 không may mắn cho lắm vì tiếng Hán Việt "tứ" đồng âm với "tử". Trong trường hợp này, chúng ta có thể xem xét việc trồng năm cây.

Trong phong thủy, số 5 tượng trưng cho đất, đất có thể nuôi dưỡng vạn vật và cho cây cối phát triển. Sự sinh trưởng của vạn vật không thể tách rời đất.

Bạn có thể điều chỉnh số lượng cây cảnh theo ý thích

Vì vậy, con số 5 cũng là con số thịnh vượng, ngụ ý cho việc kiếm tiền. Việc trồng 5 cây cảnh phát tài phát lộc còn tượng trưng cho ngũ hành thịnh vượng, gia đình hòa thuận,

Trồng 6 cây cảnh phát tài phát lộc có nghĩa là mọi việc suôn sẻ. Con số 6 là một con số rất tốt trong phong thủy, trong tiếng Hán, số 6 phát âm là "lục", đồng âm với từ "lộc". Do đó, trồng 6 cây cảnh phát tài phát lộc cũng có nghĩa là trong nhà mọi việc suôn sẻ, đón tài lộc.

Số 8 phát âm tiếng Hán là "bát", đồng âm với từ "phát" trong phát đạt. Do đó, trổng 8 cây cảnh phát tài phát lộc là điềm báo may mắn. Con số này rất tốt trong việc làm ăn, mở cửa hàng. Nếu bạn đang kinh doanh tại nhà thì trồng 8 cây cảnh phát tài phát lộc là thích hợp nhất.

Ý nghĩa của việc trồng 9 cây cảnh phát tài phát lộc là sự trường thọ và hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, ý nghĩa của việc trồng 10 cây cảnh phát tài phát lộc cũng rất tốt.

10 cây cảnh phát tài phát lộc tượng trưng cho sự hoàn hảo và trọn vẹn trong mọi việc.

Ngoài ra, cây cảnh phát tài phát lộc rất hiếm khi nở hoa, do đó, người xưa cho rằng việc cây cảnh này nở hoa là dự báo điềm lành sắp đến với gia đình.

Cây cảnh này phát triển tốt cả trong đất lẫn thủy canh.

Cách chăm sóc cây cảnh phát tài phát lộc

Đảm bảo nguồn nước sạch

Cây cảnh này phát triển tốt cả trong đất lẫn thủy canh. Nhưng muốn cây cảnh này ra hoa thì phải đảm bảo bộ rễ phát triển để cây hút dinh dưỡng bình thường.

Nếu có điều kiện thì nên dùng phương pháp trồng đất là tốt nhất, vì ở trong đất bộ rễ của cây cảnh này sẽ có độ bám hơn, bộ rễ cũng đủ dinh dưỡng để phát triển.

Nếu phát tài phát lộc thủy canh bạn phải đảm bảo nguồn nước sạch. Khi thấy nước có hiện tượng đục thì phải thay nước ngay. Vì vi khuẩn có thể phát hủy sức khỏe của bộ rễ.

Ngoài ra, khi thay nước hay tưới nước cho cây cảnh này, bạn có thể cho thêm một ít sắt sunfat vào nước, có thể điều chỉnh giá trị pH của đất, giúp bộ rễ hấp thụ hoàn toàn các ion sắt, làm cho lá cây xanh tươi hơn.

Tuy nhiên, bạn đừng ném 1 cái đinh gỉ xuống nước hay chôn vào đất vì gỉ sắt khó bay hơi, không kết tủa được ion sắt, dễ gây hại cho sức khỏe của bộ rễ. Chỉ cần tưới trực tiếp lên rễ bằng sắt sunfat là đủ, hiệu quả hấp thụ sẽ tốt hơn.

Giữ độ ẩm cao

Một số người trồng cây cảnh phát tài phát lộc thường thấy lá cây bị cháy sém hoặc vàng lá. Họ cho biết đã bổ sung nước thường xuyên, cung cấp đủ nắng nhẹ nhưng mép lá luôn khô thậm chí hơi cháy sém.

Cây cảnh này ưa độ ẩm cao

Đó là do độ ẩm xung quanh là quá thấp. Lá cây cảnh có thể hút nước, đặt biệt trong quá trình quang hợp, lá rất cần độ ẩm cao.

Vì vậy, khi bảo dưỡng phát tài phát lộc, trước tiên chúng ta phải nhớ di chuyển nó ra xa các thiết bị phát nhiệt, để tránh những luồng khí nóng này cướp đi độ ẩm trong không khí, hoặc làm cho cây cảnh bị choáng do nhiệt tỏa ra và xâm nhập vào môi trường xung quanh.

Vào buổi sáng hoặc tối, bạn dùng bình tưới nhỏ phun sương nước lên lá cây cảnh để lá của nó luôn căng mọng và xanh tươi.



Nên bổ sung sắt cho cây cảnh

Đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho cây cảnh

Muốn phát tài phát lộc nở hoa cũng phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho nó. Do đó, khi bạn trồng cây cảnh này không nên trồng quá nhiều cây trong 1 lọ hoa.

Đồng thời cần bổ dung chất dinh dưỡng cho cây cảnh thường xuyên, đảm bảo tất cả các thân và lá đều được hấp thụ.

Đối với chất dinh dưỡng và phân bón, bạn có thể chọn phân bón hỗn hợp, cứ 1 tháng lại bón một lần.

Bạn thích cây cảnh này chứ? Hãy chọn và mang về trồng thôi

Ngoài ra, khi cây cảnh trưởng thành, nó cần có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm để phát triển. Tức là vào ban ngày, bạn nên đặt cây cảnh ở nơi đầy nắng để nó có thể quang hợp ra mọi hướng, đồng thời làm tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh.

Vào ban đêm, bạn đặt nó ở nơi râm mát, bón thêm 1 ít phân lân sẽ kích thích cây cảnh phát triển và phân hóa nụ hoa.

Như vậy, chỉ cung cấp cho cây cảnh phát tài phát lộc đủ điều kiện thì cây cảnh này sẽ sớm ra hoa, mang lại điềm lành cho gia đình. Nhưng ngay cả khi nó không ra hoa thì việc ngắm cây cảnh tràn đầy sức sống trong nhà cũng đem lại cho người ta tâm trạng vui vẻ, phấn chấn rồi.