Nhà Trắng quyết tâm tăng cường năng lực tìm kiếm UFO

Một vật thể không xác định được Hải quân Mỹ nhìn thấy. Ảnh: AP

Chỉ tám tháng sau khi công khai thành lập đơn vị theo dõi UFO, được gọi là "Nhóm Quản lý và Nhận dạng Vật thể Trên không", Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) đã đặt cho nhóm một cái tên mới nêu bật lên mục tiêu lớn của mình: Văn phòng giải quyết các vấn đề bất thường ở mọi khu vực (AARO).

Động thái được thực hiện vào đầu tháng này và được công bố hôm 19/7.



AARO sẽ phối hợp cùng chính phủ liên bang để "tìm kiếm, phát hiện và xác định các đối tượng đặc biệt" xuất hiện xung quanh các cơ sở quân sự và nhiều khu vực nhạy cảm khác, theo Lầu Năm Góc. Và khi cần thiết, đơn vị sẽ "hạn chế hoặc ngăn chặn" các mối đe dọa. "Mục tiêu bao gồm những không gian dị thường, không xác định, các vật thể trong không khí, chìm dưới nước và vật thể trung gian (transmedium objects)".

Vật thể trung gian là vật thể có thể hoạt động trên nhiều môi trường, chẳng hạn như tàu vũ trụ có khả năng bay qua bầu khí quyển của trái đất hoặc dưới nước - cũng có thể cả hai. AARO sẽ được giao nhiệm vụ cố gắng truy tìm các vật thể không xác định này, cho dù chúng có là kẻ thù ngoài trái đất hay không.

"Điều quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự an toàn của các quân nhân là chúng tôi phải duy trì nhận thức về các vật thể dị thường trong mọi lĩnh vực", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tình báo và an ninh Ronald Moultrie cho biết trong một bản ghi nhớ tuần này. "Chúng tôi cũng phải bắt kịp với sự phát triển và sử dụng công nghệ mới từ các đối thủ".

AARO sẽ báo cáo trực tiếp với Moultrie và sẽ do Sean Kirkpatrick, nhà khoa học trưởng tại trung tâm tình báo không gian và tên lửa của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, đứng đầu.

Trong những năm gần đây, một từ viết tắt mới đã được đặt ra để thay thế thuật ngữ 'UFO', đó là Hiện tượng trên không không xác định (UAP). Cụm từ này mang ý nghĩa rằng giới khoa học và truyền thông sẽ cởi mở hơn trong việc điều tra chủ đề này.

Tháng trước, NASA đã chính thức tham gia cuộc săn tìm UFO thông qua việc triển khai một nghiên cứu khoa học nhằm làm sáng tỏ hiện tượng này. Cơ quan vũ trụ Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng cho đến nay, "không có bằng chứng nào về UAP có nguồn gốc ngoài trái đất", tuyên bố này dội một gáo nước lạnh vào triển vọng phát hiện ra người ngoài hành tinh. Tuy nhiên cơ quan cũng lưu ý rằng việc thiếu dữ liệu có khả năng kiểm chứng "hiện đang gây khó khăn trong việc đưa ra kết luận khoa học".

Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo về UAP vào năm ngoái, theo lệnh của Quốc hội, Báo cáo nói rằng họ đã tìm thấy 144 hiện tượng trên không không xác định kể từ năm 2004.

Vào tháng 5 năm ngoái, khi Quốc hội tổ chức phiên điều trần đầu tiên về UFO sau hơn 50 năm, Lầu Năm Góc cho biết họ đã nhận được gần 400 báo cáo từ các quân nhân về những cuộc chạm trán và phát hiện bí ẩn.