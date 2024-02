Nhiều cử nhân, sinh viên phố núi hăng hái tòng quân

Từ ngày hay tin con trai trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, ông Đặng Phương Công (SN 1974) và vợ luôn quan tâm động viên con trai. Ông bà căn dặn chàng trai út trong gia đình là Đặng Hoàng Nam tập làm quen với cuộc sống tự lập, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, người thân, bắt đầu từ công việc nhỏ nhặt nhất.

Chiến sĩ Huỳnh Ngọc Duy và Trần Thông tại Hội trại tòng quân năm 2024 ở TP Đà Lạt.

Bao giờ cũng vậy, trong con mắt chan chứa yêu thương của bậc làm cha mẹ, các con lúc nào cũng bé bỏng và cần nhận được sự quan tâm, che chở. Ở tuổi 19, dù đã là sinh viên năm nhất, Trường Đại học Đà Lạt nhưng chưa một lần Đặng Hoàng Nam sống xa cha mẹ và những người thân trong gia đình. Sợ ở môi trường mới con trai bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn, trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, vợ chồng ông Hoàng Phương Công đã dành nhiều thời gian căn dặn, động viên con trai cố gắng rèn luyện, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không như bậc làm cha mẹ lo nghĩ, nhận được thông báo trúng tuyển, Đặng Hoàng Nam lại khá vui mừng và rất tự tin. Anh cho biết, được đứng trong hàng ngũ CAND, thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là ước mơ lớn, đã nung nấu trong anh từ nhỏ. Dù đang là sinh viên ngành Luật, năm nhất Trường Đại học Đà Lạt nhưng khi hay tin địa phương thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Nam đã đi đăng ký ngay.

Ngày nhận giấy báo, anh Nam đem khoe với gia đình. Tưởng rằng sẽ bị phản đối, nhưng không ngờ ai cũng đồng tình ủng hộ. Cha mẹ anh còn nấu một bữa cơm tối thật thịnh soạn để ngỏ lòng chúc mừng con trai.

Các công dân ở TP Đà Lạt lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Ông Đặng Phương Công tự hào cho biết: “Ở môi trường rèn luyện mới, con tôi sẽ sớm trưởng thành trong nhận thức, chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Vợ chồng tôi cảm thấy tự hào vì con trai thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, có đóng góp công sức, trí lực để phụng sự Tổ quốc!..”.

Tốt nghiệp ngành Du lịch, Trường Đại học Đà Lạt, anh Trần Thông (SN 2000), ngụ đường Cổ Loa, phường 2, TP Đà Lạt đang có công việc là hướng dẫn viên cho một doanh nghiệp tại địa phương với thu nhập ổn định. Khi nhận được thông báo của Công an về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, anh Thông lại thấy tuổi trẻ của mình như đang “mắc nợ” với Tổ quốc. Với mong muốn đóng góp sức lực trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, anh Thông quyết định tạm gác lại những dự định trong tương lai, xung phong thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Ông Đặng Trí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt tặng Giấy khen các công dân có thành tích xuất sắc lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và nghĩa vụ quân đội.

Tại Hội trại tòng quân ngày 26/2, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục rèn luyện, trở thành những chiến sĩ quả cảm, giàu lòng yêu nước, giỏi chuyên môn, làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của kẻ thù, kiên quyết giữ vững độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đợt này, cùng với Đặng Hoàng Nam và Trần Thông, tỉnh Lâm Đồng còn có 252 công dân khác trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.