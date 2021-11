Nhiều hàng quán bán tại chỗ vẫn dè dặt

Quán hủ tiếu trên đường An Dương Vương (quận 5) do ông Nguyễn Bắc làm chủ. Ông Bắc cho biết, lượng khách vẫn còn thưa thớt họ vẫn e dè vì dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TP.HCM thực hiện bán tại chỗ khá dè dặt, tình hình mua bán kém sôi động. Lượng khách đến tại các quán ước tính chưa bằng một nửa so với khi trước dịch Covid-19 xảy ra.

"Tình hình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng không thể chủ quan lơ là được, tôi mới mở bán cách đây được mấy hôm. Khách chỉ đến mua về nhà ăn. Ngồi tại chỗ khách cũng sợ và tôi cũng sợ", một chủ quán ăn tại quận Tân Phú cho biết.

Khách đến, vừa mừng, vừa lo

Tại quán hủ tiếu trên đường An Dương Vương (Quận 5), công tác phòng chống dịch được quán thực hiện nghiêm. Quán bố trí các bình sát khuẩn tự động cho khách vào quán ngay lối ra vào. Giữa các bàn ăn đều có các vách ngăn, đảm bảo khoảng cách.

Ông Nguyễn Bắc nói với phóng viên Dân Việt: "Quán hủ tiếu của chúng tôi được dọn dẹp và mở lại ngay sau khi có quy định cho phép bán tại chỗ. Tuy nhiên, dẫu có bán mang đi hay ngồi tại chỗ ở trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp như thế này chúng tôi vẫn còn lo ngại".

Chủ nhà hàng hủ tiếu Trương Như Thông nói: Mặc dù quán đã hoạt động trở lại để phục vụ khách ăn tại chỗ bình thường, doanh thu vẫn giảm vì khách vẫn lo ngại dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo ông Bắc, gia đình ông có truyền thống bán hủ tiếu trải qua 3 đời. Mặc dù đã được mở bán, phục vụ khách ngồi tại chỗ song lượng khách không còn được nhiều như lúc trước. Đa số khách quán ông Bắc chỉ đến mua mang về, ngồi tại chỗ vẫn có nhưng rất thưa thớt khách.

"Được mở lại phục vụ khách tôi rất vui, nhưng cũng lo vì lỡ không may dính bệnh thì khổ phải biết. Trong đỉnh điểm của dịch bệnh vừa qua, gia đình tôi may mắn khi cả nhà bình an vô sự trong khi đó cả xóm tôi hầu như F0 phải 70%", ông Bắc chia sẻ.

Ông Trương Như Thông - chủ nhà hàng hủ tiếu Nguyễn Phát trên đường Nguyễn Trãi - cho biết: Hiện quán ông đã mở cửa trở lại phục vụ khách ngồi tại chỗ được mấy hôm nhưng doanh thu vẫn còn giảm, bởi vì lượng khách chỉ bằng 40-50% so với thời điểm bán tại chỗ trước đây.

"Nhiều khách hàng quen của nhà hàng họ vẫn e ngại đến quán vì sợ dịch bệnh. Họ chủ yếu gọi điện cho tôi và đặt suất, nhân viên bên tôi sẽ phụ trách mang hủ tiếu đến tận nhà cho họ. Khách đến quán ăn thì tôi hay kể cả nhân viên ai nấy đều vui mừng, vì lâu lắm rồi mới được mở quán kinh doanh trở lại. Nhưng với tình hình như hiện nay, tôi nghĩ có khách đặt hủ tiếu là vui lắm rồi chứ ngồi tại chỗ hay ở nhà ăn không quan trọng", ông Thông kể.

Không bán lấy gì nuôi con

"Nhiều tháng liền gia đình chúng tôi không có nguồn thu từ việc buôn bán, nhà đông con phải cật lực làm việc mới có tiền nuôi con ăn học, trả nợ. Phục vụ khách ăn tại chỗ ở giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp như vậy tôi cũng sợ huống gì khách. Nhưng nếu không mở bán thì tôi e rằng cả nhà sẽ chết đói mất!" - chị Cao Thị trang - chủ quán bún bò Huế tại quận Tân Phú cho hay.

Chị Cao Thị Trang chủ quán bún bò Huế tại quận Tân Phú cho biết, bán tại chỗ cũng lo ngại vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Ảnh: Chinh Hoàng.

Chị Trang có thâm niên trong nghề bán bún bò Huế tính đến thời điểm hiện tại là 11 năm. Trong ngần ấy năm chị Trang trải lòng: Đắng cay, khổ cực nào hai vợ chồng chị cũng từng trải qua. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi ở TP.HCM khiến quán bún bò của chị phải đóng cửa trong suốt nhiều tháng liền.

Trong nhà ngoài hai vợ chồng chị còn có thêm 3 đứa con nhỏ tuổi ăn học. Không có nguồn thu, chị Trang buộc phải dùng số tiền tiết kiệm dự định mở rộng thêm quán.

Hiện tại quán bún bò Huế của chị Trang lượng khách đến ăn tại chỗ vẫn còn ít, khách mua về nhà ăn thì nhiều. "Tôi mong ngày nào cũng được bán đều đặn như vậy là vui rồi. Tôi có lượng khách ổn định nhờ vào uy tín của tô bún bò Huế do chính tôi nêm nấu. Mình buôn bán bằng cái tâm và biết lắng nghe phản hồi của khách nên tôi được nhiều khách hàng quý mến ủng hộ", chị Trang bày tỏ.