Nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập sâu sau mưa

Chiều 17/5, TP Phú Quốc (Kiên Giang) có mưa to hơn nửa giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập từ 50-80 cm, xe cộ không di chuyển được vì chết máy.

Ngập sâu nhất là đường Trần Hưng Đạo và Cách Mạng Tháng Tám. Đường Nguyễn Trung Trực đoạn gần vòng xoay vào sân bay cũ và một đoạn đường Trần Phú thuộc phường Dương Đông cũng ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường tại TP Phú Quốc bị ngập sâu sau mưa chiều 17/5. Ảnh: Văn Sáng.

“Đường Trần Hưng Đạo đoạn ngập sâu nhất nước lên tới gần yên xe máy và đến kính chiếu hậu ôtô. Mưa hơn nửa giờ mà nước ngập sâu như vậy. Nếu mưa một giờ chắc nước tràn vào nhà”, anh Nguyễn Liêm, nhà đường Trần Hưng Đạo, TP Phú Quốc chia sẻ.

Một tuần trước, mưa 15 phút vào chiều 11/5 tại TP Phú Quốc cũng khiến nhiều tuyến đường tại phường Dương Đông ngập 30-40 cm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, mưa lớn tại Phú Quốc xảy ra từ 13-14h ngày 17/5. Lượng mưa đo được của đơn vị này tại thành phố đảo lên đến 90 mm.

Đường Trần Hưng Đạo, TP Phú Quốc có nơi bị ngập khoảng 80 cm. Ảnh: Nguyễn Liêm.

“Cường độ mưa trong một giờ là rất lớn, nên nước không rút kịp. Nhận định ngày 18-19/5, Phú Quốc có mưa dông rải rác về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh”, ông Lê Xuân Hiền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang nói với Zing.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc, xác nhận một số tuyến đường tại địa phương này bị ngập sau mưa.

Theo ông Nghiệp, do mưa lớn đầu mùa nên đường ngập cục bộ. Nguyên nhân do nước sinh hoạt và sình bùn tích tụ trong hệ thống cống thoát nước vào mùa nắng, khiến nước thoát ra sông không kịp khi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang đo được lượng mưa tại Phú Quốc chiều 17/5 lên đến 90 mm. Ảnh cắt từ clip.

“Chúng tôi đang cho anh em nạo vét. Năm nào cũng vậy, hết mùa nắng chúng tôi lo vét cống, hết mùa mưa lo chống cháy. Muốn giải quyết căn cơ vấn đề này phải có tiền làm hệ thống thu nước riêng biệt”, ông Nghiệp nói.