Nhức nhối nạn mua bán “hàng nóng” trên mạng xã hội ở Bình Phước

Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, với thủ đoạn tinh vi. Qua đó, che giấu hành vi vi phạm, tránh bị sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Các đối tượng không trực tiếp thực hiện giao dịch mà thông qua các "nhóm kín" trên mạng xã hội để trao đổi, mua bán.

Đơn cử gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện trang YouTube "CHINA PCP" đăng tải thông tin liên quan đến việc mua bán đạn chì và súng hơi.

Hình ảnh một trang mạng có địa chỉ ở tỉnh Bình Phước rao bán "hàng nóng" (súng, đạn, công cụ hỗ trợ...) trên Facebook. Ảnh: C.A

Công an tỉnh Bình Phước tiến hành xác minh làm rõ và xác định được chủ kênh YouTube "CHINA PCP" là D.V.N (sinh năm 1992, trú tổ 4, ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, Bình Phước). Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Hớn Quản mật phục, bắt quả tang D.V.N đang sản xuất đạn chì và ráp súng hơi bắn đạn chì (PCP) để bán cho người khác.

Cơ quan công an thu giữ 1 bao đựng 14kg viên kim loại (đối tượng khai là đạn chì); 10 khối kim loại hình chữ nhật (nghi là khuôn đúc đạn chì); 1 máy ép thủy lực; 1 máy motor và một số tang vật khác phục vụ cho việc sản xuất đạn chì và 3 khẩu súng hơi PCP.

Hai đối tượng bán súng bắn chim PCP đang làm việc với cơ quan công an ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.A

Tương tự, vào ngày 26/8/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện và mời 2 đối tượng cùng ở TP.Đồng Xoài (Bình Phước), gồm: H.T.T, sinh năm 1995, trú phường Tiến Thành và N.V.T, sinh năm 1998, trú phường Tân Thiện - đến làm việc, về hành vi tàng trữ trái phép súng hơi PCP.

Tại cơ quan công an, H.T.T và N.V.T khai nhận súng hơi PCP được mua thông qua mạng xã hội YouTube vào năm 2022, để săn bắn chim. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh đã ra quyết định tịch thu 2 khẩu súng hơi cùng một số tang vật khác có liên quan, cho viết cam kết không tái phạm; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối tượng theo quy định.

Khám xét nơi ở một đối tượng kinh doanh "hàng nóng" trên mạng xã hội, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện, thu giữ rất nhiều súng, đạn, công cụ hỗ trợ... được tàng trữ trái phép. Ảnh: C.A

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh đã phát hiện một vụ mua bán súng hơi trên mạng. Đơn vị đã phối hợp với Công an phường Tân Đồng (TP.Đồng Xoài) tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của P.T.N (23 tuổi, tạm trú khu phố 3, phường Tân Đồng).

Kết quả, phát hiện 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì và 4 hộp đạn chì cùng một số phụ kiện như ống ngắm, bình hơi. Đối tượng P.T.N khai nhận mua súng, đạn và phụ kiện trên mạng với giá 16 triệu đồng để sử dụng vào mục đích săn bắn chim.

Đối tượng Hồ Thiên Trung bị khởi tố về tội "Tàng trữ vũ khí trái phép". Ảnh: C.A

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết: "Các đối tượng thực hiện phương thức, thủ đoạn mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên nền tảng mạng xã hội rất tinh vi, để quảng cáo, liên hệ và trao đổi thông tin. Sau đó, các đối tượng này sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ để hoạt động mua bán; trong liên lạc, giao dịch, mua bán thì sử dụng tiếng lóng, tên lóng… Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, các đối tượng tháo rời từng bộ phận, linh kiện, khai báo không đúng danh mục hàng hóa cần gửi. Sau đó, các đối tượng chuyển nhiều lần đến người mua, rồi liên lạc hướng dẫn cách lắp ráp, sử dụng, khi đã chuyển đủ các bộ phận, phụ kiện, linh kiện của súng, công cụ hỗ trợ".

Đạn dược được phát hiện tại nhà của Hồ Thiên Trung. Ảnh: C.A

Ngày 30/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thiên Trung, 22 tuổi, ngụ tại ấp An Hoà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Kiểm tra nhà của Hồ Thiên Trung, phát hiện 101 vỏ đạn bằng kim loại và 10 viên đạn chưa qua sử dụng, một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cũng trong ngày 30/10, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị quán triệt và giao chỉ tiêu thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị này, đại tá Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - đã bày tỏ sự bức xúc trước tệ nạn tội phạm liên quan đến các loại vũ khí, vật liệu nổ… ("hàng nóng").

Đại tá Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - chủ trì hội nghị ngày 30/10 vừa qua. Ảnh: C.A

Đại tá Bùi Xuân Thắng đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện - thị xã, thành phố: "Tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Và, nhất là pháo, trên địa bàn tỉnh trước, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; các vụ việc, đối tượng sử dụng vũ khí "nóng", nguy hiểm; việc mua bán vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trên không gian mạng. Cần đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các mô hình tuyên truyền, vận động thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân - nhất là các vùng đồng bào dân tộc bằng cách làm hay, phù hợp, hiệu quả để người dân chấp hành tốt và tích cực hưởng ứng".