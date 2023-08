Những chuyện ân oán xung quanh việc Năm Cam "lấy số" Dung Hà (kỳ 5)

Mâu thuẫn giữa 2 trùm giang hồ Năm Cam và Dung Hà ngày càng tăng

Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải Bánh), SN 1967 tại Hà Nội, là một đại ca khét tiếng trong giới giang hồ Hà Nội có quen biết với bà trùm của giới giang hồ Hải Phòng là Dung Hà từ năm 1993 và đây là mối quan hệ giữa hai băng nhóm tội phạm ở hai thành phố lớn. Sau này, khi cả hai chuyển địa bàn hoạt động vào TPHCM, bà trùm Dung Hà nói đã từng tiến cử Hải Bánh cho Năm Cam và lập tức dược bố già trọng dụng. Năm Cam giao cho Hải Bánh nhiệm vụ bảo kê vũ trường Phi Thuyền, mỗi tháng Năm Cam thu 30 triệu đồng, trả lương cho Hải Bánh 10 triệu đồng. Thật ra, Hải Bánh quen Năm Cam từ năm 1993 qua một người đàn anh tên là Hậu giới thiệu và mối quan hệ sâu đậm giữa hai bên bắt đầu từ năm 1998 khi Hải Bánh về đầu quân cho bố già.

Trùm giang hồ khét tiếng Năm Cam khi ra tòa. Ảnh T.L

Thời gian đầu ở Sài Gòn, mối quan hệ giữa Năm Cam và Dung Hà còn êm thấm, khi Dung Hà mở quán karaoke ở phố Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM, Năm Cam có đến dự lễ khai trương và mừng cho Dung Hà 30 triệu đồng. Do kinh doanh không có lãi, Dung Hà muốn Năm Cam hợp tác để mở sòng bài nhưng Năm Cam không đồng ý. Dung Hà tự đứng ra tổ chức sòng bài và mới chơi được có 1 ngày, thu được 70 triệu đồng tiền xâu, thì Năm Cam dùng mọi thế lực của mình để dẹp bỏ. Năm Cam nói với Dung Hà: "Chơi vậy đủ lấy tiền mua máy móc mở quán rồi" và có ý không muốn cho Dung Hà nhúng tay vào lãnh địa cờ bạc hốt ra tiền của mình.

Trùm giang hồ Dung Hà và Hải Bánh. Ảnh T.L

Chính vì vậy mâu thuẫn giữa Dung Hà và Năm Cam ngày càng căng thẳng. Thấy bố già muốn o ép mình, ngay lập tức Dung Hà xua đàn em của mình lên quậy phá một sòng bài của Năm Cam ở Đồng Nai làm bố già mất mặt. Dung Hà đòi Năm Cam và Hải Bánh phải mua và giao cho thị một tiệm hớt tóc máy lạnh lớn trong thành phố để thị lấy vốn nuôi đàn em. Chưa hết, Dung Hà còn đòi hùn vốn (chỉ 1 triệu đồng) vào vũ trường Phi Thuyền, nhưng hàng tháng phải chia lãi cho thị bằng với phần chia cho cho cổ đông có phần hùn vốn cao nhất. Nếu Năm Cam, Hải Bánh không đồng ý, thị dọa sẽ cho đàn em tới quậy nát vũ trường. Tất nhiên bố già và đàn em rất nóng mắt và không chịu nhường nữ quái Hải Phòng. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm vào đêm 29/9/2000 khi Dung Hà cho 20 đàn em tới vũ trường Phi Thuyền tổ chức sinh nhật giả để quậy phá, dùng mắm tôm, chuột, chim, phân người…ném tùm lum xuống bàn tiệc và sàn nhảy, gây náo loạn vũ trường.

Sau này, khai báo với cơ quan điều tra, Năm Cam còn uất ức: "Những việc làm trên của Dung Hà làm mất uy tín của tôi" Ngày 30/9/2000, Năm Cam gọi điện thoại cho Hải Bánh chê trách Dung Hà với giọng điệu gay gắt: "Em ở gần với Dung Hà thì biết tánh nó rồi, nó muốn làm gì thì làm chứ không nể ai đâu, thôi em hãy điều đình với nó để mà sống. Còn nếu không được thì em phải tự tính đi…".

Sau đó, bố già Năm Cam đi tới quyết định phải thanh toán mối hậu họa này và chỉ đạo Hải Bánh thực hiện "lấy số" Dung Hà, nếu có dính dáng gì đến pháp luật thì để anh Năm lo. Sáng 1/10/2000, Năm Cam hẹn gặp Hải Bánh ở một quán café để bàn bạc, nhưng sau đó lại gọi điện cho Hải Bánh nói rằng: "Anh Năm bận đi Nha Trang gấp, anh không ra được, chú cứ thế mà làm". Nhưng trong thực tế, sáng 1/10/2000, Năm Cam đã giả vờ mắc bệnh để nhập viện, tạo ra tình tiết ngoại phạm, cho đến khi Dung Hà bị giết xong, y mới xuất viện.

Nhận được lệnh, đại ca Hải Bánh đã thuê một nhóm sát thủ từ Hà Nội bay vào Nam thực hiện phi vụ động trời này và chọn 2 sát thủ trẻ tuổi máu lạnh nhất là Nguyễn Việt Hưng (Hưng Chùa) và Nguyễn Xuân Trường (Trường xoăn) thực hiện hợp đồng hạ sát bà trùm Dung Hà. Trong hợp đồng đặc biệt này, chúng không mặc cả, thỏa thuận trước về số tiền thuê giết người một cách đơn thuần. Để giết được Dung Hà, các sát thủ cần bao nhiêu tiền, bên thuê sẽ trả bấy nhiêu. Lộ trình hạ sát Dung Hà được tính tính toán rất kỹ. Hai sát thủ trẻ tuổi từ Hà Nội vào không mang theo gì cả, tới TP.HCM chúng được bố trí ăn ngủ, hành lạc ở khách sạn sang trọng. Đêm 1/10/2000, Hải Bánh đã bạn bạc với 2 tên thuộc hạ của mình, giao tiền bạc, phương tiện xe máy và súng ngắn cho chúng đi giết Dung Hà. Tối 2/10/2000, hai sát thủ mang theo vũ khí đi xe máy tới quán bar của bà trùm Dung Hà.

Khi kim đồng hồ nhích tới điểm 12 giờ đêm, lúc này Dung Hà đang ngồi chơi trước cửa một quán bar tại phố Bùi Thị Xuân. Khoảng 0 giờ 25 phút (ba ngày sau khi xảy ra vụ quậy phá vũ trường Phi Thuyền), hình như Dung Hà không để ý tới một thanh niên điển trai chừng 25-26 tuổi, ăn mặc khá diện đang lững thững dạo phố. Khi đi qua chỗ Dung Hà ngồi, tên sát thủ máu lạnh này thản nhiên rút một khẩu súng ngắn trong người, kê sát đầu nạn nhân và nổ súng. Phát đạn chí tử hạ sát Dung Hà ngay tại chỗ. Sau đó, tên sát nhân chạy đến góc đường, nhảy lên xe của đồng bọn, trốn thoát. Lúc đó hai tên sát thủ không hề biết, ông trùm Năm Cam đã thông qua đại ca Hải Bánh thuê chúng sát hại Dung Hà.

Đầu năm 2022, Hải Bánh ra tù sau 21 năm thụ án. Ảnh MXH

Mưu sâu kế hiểm của bố già Năm Cam

Sáng 2/10/2000, Hải Bánh gọi điện thoại cho Năm Cam thông báo việc "lấy số" đã hoàn thành và hỏi có nên vào viện thăm Dung Hà (đã chết) lần cuối không? Năm Cam giẫy nảy lên, khuyên Hải Bánh đừng nên tới đó, và bảo các đàn em đã hạ sát Dung Hà trốn ngay ra Hà Nội. Từ đó trở đi, Năm Cam tuyệt đối không bao giờ liên lạc hay gặp gỡ gì với Hải Bánh, mặc dù vẫn trả lương đều đặn 10 triệu đồng/tháng. Mọi ý kiến chỉ đạo, Năm Cam chỉ nhắn qua người khác tới Hải Bánh. Ngay sau khi Dung Hà bị sát hại, Công an Hải Phòng đã báo cáo lên Bộ Công an về khả năng Dung Hà bị băng nhóm của Năm Cam tổ chức thanh toán. Còn trong giới xã hội đen TP.HCM đã có tin đồn Hải Bánh bị giới giang hồ Hải Phòng treo giá 700 triệu đồng để "lấy đầu" trả thù cho Dung Hà.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an cũng đã có những bằng chứng ban đầu về cái chết của Dung Hà là do việc thanh toán nhau của các băng đảng thế giới ngầm, mà người đứng sau không ai khác là Năm Cam. Nhưng để có những bằng chứng buộc tội Năm Cam không phải dễ, bởi thế Ban chuyên án xác định đầu mối quan trọng nhất là Hải Bánh. Chỉ có lời khai của tên này mới là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đi vào thế giới ngầm của Năm Cam. Sau vụ tổ chức sát hại Dung Hà, Hải Bánh phải liên tục chống đỡ các đợt quậy phá của một vài băng nhóm côn đồ vào vũ trường Phi Thuyền.

Hải Bánh cho rằng đó là bọn đàn em Dung Hà, nhưng y không ngờ được đấy lại là các đàn em cả Năm Cam cử đến quậy phá, nhằm mục đích khiến lực lượng công an phải chú ý đến vũ trường Phi Thuyền, buộc Hải Bánh manh động, dùng bạo lực và sẽ bị bắt. Nếu Hải Bánh vào tù, bàn tay bạch tuộc của Năm Cam sẽ thò vào, điều khiển bọn đại bàng trong tù giết luôn Hải Bánh để bịt đầu mối.

Ngày 29/5/2001, Hải Bánh bị Công an TP.HCM bắt giữ về tội đánh người gây thương tích tại nhà hàng Tân Hải Vân trên đường Nguyễn Trãi. Nhưng trong suốt 6 tháng nằm trong trại tạm giam Chí Hòa, mặc dù các điều tra viên đã nhiều lần xét hỏi y các mối quan hệ với Năm Cam và vụ sát hại Dung Hà, nhưng tuyệt đối Hải Bánh không dám hé miệng lấy một câu. Bằng sự trải nghiệm của một đại ca từng 6 lần vào tù ra tội với tổng cộng 108 tháng ngồi bóc lịch trong trại giam, Hải Bánh thừa biết những cái bẫy hiểm đang giăng chờ đón y.

Tuy vào làm ăn ở TP.HCM chưa lâu, nhưng Hải Bánh cũng thừa biết mối quan hệ khăng khít giữa trùm xã hội đen Năm Cam với một số lãnh đạo phòng CSĐT và CSHS cùng một số cán bộ công an chủ chốt ở thành phố này. Do vậy, trong thời điểm ấy, nếu Hải Bánh khai ra việc y đã thừa lệnh của Năm Cam tổ chức cho đàn em bắn chết Dung Hà, thì ý khó mà bảo toàn được tính mạng của mình trong trại giam, bởi ngay sau đó, rất có thể y sẽ bị Năm Cam thủ tiêu bằng mọi giá. Do vậy, Hải Bánh buộc phải im lặng suốt 6 tháng ở khám Chí Hòa để còn hy vọng có anh Năm chạy tội.

Chính vì thấy được bối cảnh, nếu cứ tiếp tục giam Hải Bánh ở trại tạm giam của Công an TP.HCM thì chắc chắn không bao giờ tội phạm này chịu mở miệng, nên Ban chuyên án của Bộ Công an quyết định di lý Hải Bánh về trại tạm giam của Công an Tiền Giang để điều tra khai thác.

Ngày 23/11/2001, Hải Bánh về trại giam Tiền Giang thì thời hạn tạm giam đối với y cũng sắp hết, dường như Hải Bánh lo sợ đây là màn kịch do Năm Cam đạo diễn để thủ tiêu mình. Các điều tra viên vừa xét hỏi vừa động viên cho Hải Bánh thấy rõ âm mưu thâm độc của Năm Cam chỉ đạo y sát hại Dung Hà, sau đó tung tin cho giang hồ Hải Phòng treo giá 700 triệu đồng lấy đầu Hải Bánh và trong suốt 6 tháng bị bắt, Năm Cam không hề một lần cho đàn em thăm nom Hải Bánh. Và, ngày 5/12/2001. Hải Bánh đã khai nhận toàn bộ việc tổ chức cho đàn em giết Dung Hà theo lệnh của Năm Cam.

Tại phiên tòa xét xử vụ Năm Cam tháng 3/2003, Hải Bánh khai nhận: "Sự mâu thuẫn giữa Năm Cam và Dung Hà là nhiều lắm, bị cáo không thể nói hết được. Khi Dung Hà ép bị cáo về với cô ta, bị cáo đã nói với Năm Cam. Năm Cam bảo: "Phải cho Dung Hà tiêu luôn, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, chú biết phải làm sao rồi". Tòa hỏi: " Câu đó có nghĩa là phải giết Dung Hà?". Hải Bánh trả lời: "Giết là việc buộc phải thực hiện. Bị cáo là đàn em của Năm Cam, phải thực hiện lệnh của Năm Cam.

Còn Hưng và Trường làn đàn em của bị cáo, phải thực hiện lệnh của bị cáo. Khi anh Cam nói phải giết Dung Hà, đó không chỉ là một câu nói. Anh ấy phải có sự chuẩn bị và tính toán rất lâu từ trước. Bị cáo là đàn em, không thể không giết Dung Hà. Vì bị cáo đã chứng kiến quyền lực của anh Năm qua nhiều vụ án. Qua việc anh Năm ra khỏi trại cải tạo trước thời hạn…".

