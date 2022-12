Mùa hè, tiết trời nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho các loại nấm tự nhiên phát triển, đặc biệt là ở các vùng rừng ẩm ướt. Hằng năm, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thường xảy ra các vụ ngộ độc do ăn nấm rừng.

Thời gian gần đây xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc tại các huyện: Thạch An, Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm... ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Vì vậy, người dân cần lưu ý khi hái nấm và ăn nấm rừng.