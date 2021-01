Những siêu nhí đáng yêu và tài năng trong làng thời trang Việt

Bé Tô Tiểu Quyên 5 tuổi, hiện đang học lớp lá 2 Trường Mầm non Minh Phú - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu Quyên có năng khiếu nhảy múa, vẽ và thiết kế thời trang. Cô bé rất thích chụp hình, catwalk, đi du lịch. Gương mặt xinh đẹp, thần thái tươi sáng như một hoa hậu nhí nên Tiểu Quyên được rất nhiều nhãn hàng thời trang quan tâm. Điều cực kỳ bất ngờ là Tiểu Quyên đa số mặc những trang phục do chính tay mẹ và Tiểu Quyên tự thiết kế tự may. Tiểu Quyên từng lọt tốp 3 gương mặt đẹp nhất cuộc thi hoa hậu nhí 2020. Ước mơ của Tiểu Quyên sau này sẽ trở thành người mẫu hoặc một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Bé Ngô Bảo Ngọc 7 tuổi, hiện đang học lớp 2.3 Trường tiểu học Long Khánh - Tỉnh Đồng nai. Bảo Ngọc từng tham gia nhiều Game Show truyền hình: Thử tài siêu nhí, Siêu mẫu nhí và giành giải nhất. Từ khi còn rất nhỏ Bảo Ngọc đã bộc lộ năng khiếu ca hát, nhảy múa, mẫu ảnh. Khi cô bé 2 tuổi gia đình cho bé theo học Aerobic ở nhà Văn hóa, thấy bé thích nhảy múa nên gia đình rất ủng hộ. Càng lớn niềm đam mê nghệ thuật lại càng mãnh liệt. Bảo Ngọc trở thành gương mặt tài năng nổi trội của Đồng Nai. Ước mơ của cô bé sau này sẽ trở thành một hoa hậu.

Bé Nguyễn Bảo Nam sinh ngày 23/1/2018. Hiện đang học trường Mầm non Hoa Sen - Huyện Đức Huệ - Tỉnh Long An. Bảo Nam có năng khiếu đọc thơ và kể chuyện. Tính cách vui vẻ, hồn nhiên và gu thời trang dễ thương giúp Bảo Nam được rất nhiều người yêu mến. Bảo Nam cũng rất thích đi du lịch, thích trải nghiệm điều mới lạ, thích các loại xe. Ước mơ của cậu bé sau này sẽ trở thành một Phi công, được đi nhiều nơi trên thế giới.

Bé Huỳnh Ngô Uyển Nhi sinh ngày 25-11-2011. Hiện đang học lớp 4A1 trường Tiểu học Lương Thế Vinh - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh. Năng khiếu của Uyển Nhi là vẽ, trình diễn thời trang, múa và hát. Sở hữu một gương mặt ăn ảnh, thần thái tự tin trước ống kính và khả năng biểu cảm tốt. Uyển Nhi là một người mẫu nhí nhiều triển vọng trong làng thời trang. Ước mơ của Nhi sau này trở thành 1 người mẫu chuyên nghiệp hoặc sẽ trở thành một hoa hậu.

Bé Lý Thiên Kim sinh ngày 13/8/2013. Hiện đang học Trường Thạnh Tây - Thị trấn Tân Biên - Tỉnh Tây Ninh. Thiên Kim là cô bé xinh xắn, đa tài và học rất giỏi. Từ khi còn nhỏ Thiên Kim đã rất thích ca hát nhảy múa và trình diễn thời trang. Bé có khả năng tạo rất nhiều dáng mỗi khi đứng trước ống kính. Thiên Kim đã tham gia rất nhiều chương trình sự kiện lớn của địa phương và của Việt Nam. Cô bé là gương mặt tài năng nhí được yêu thích. Thiên Kim còn có năng khiếu Make up rất đẹp, trong các show diễn Thiên Kim thường tự trang điểm. Ước mơ của cô bé sau này sẽ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bé Lê Nguyễn Ngọc Hoa sinh ngày 27/02/2017. Hiện đang học tập và sinh sống cùng gia đình tại Hà Nội. Ngọc Hoa có năng khiếu vẽ tranh, đóng kịch và kể chuyện. Từ nhỏ Ngọc Hoa đã rất thích nghệ thuật, cô bé có thể ngồi hàng giờ xem các chương trình ca nhạc thiếu nhi và học nhảy múa theo. Tính cách có phần nhút nhát nhưng từ khi gia đình cho Ngọc Hoa tham gia các chương trình biểu diễn cô bé tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều. Đến nay Ngọc Hoa đã là một gương mặt mẫu nhí được yêu thích.

Bé Nguyễn Khánh Tùng sinh ngày 21/9/2011. Hiện đang sống và học tập tại Hà Nội. Khánh Tùng có sở thích đá bóng, bơi lội, ca hát. Gương mặt khôi ngô tuấn tú và khả năng tạo dáng chuyên nghiệp. Khánh Tùng còn đốn tim trong rất nhiều concept ảnh. Cậu bé có một lượng fan hâm mộ lớn trên mạng Xã Hội. Ngoài khả năng nghệ thuật Tùng còn rất đam mê thể thao. Khánh Tùng ước mơ sau này sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá.

Bé Nguyễn Đức Nam sinh ngày 28/1/2017 Hiện đang học Trường Mầm non Vinschool Gree Bay - Hà Nội. Đức Nam là một cậu bé năng động, thích các hoạt động thể thao và trí não. Cậu bé rất thích lắp ghép Lego, trượt Patin, nhảy, hát, MC và thích đá bóng. Đức Nam đạt vòng nguyệt quế cuộc thi Rung Chuông Vàng – cấp Bambi – dịp Giáng Sinh 2020 tổ chức tại trường lớp. Cậu bé mơ ước sau này sẽ trở thành một người lính cứu hỏa.