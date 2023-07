Những thành tựu và hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023 của Toyota Việt Nam

Thành tựu của Toyota Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh Toyota VN.

Trong 6 tháng vừa qua, mặc dù tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, Toyota Việt Nam vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực đóng góp cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực.

1. Thành tựu Toyota từ tháng 1 – 6/2023

- Về bán hàng, Toyota Việt Nam đứng đầu thị trường xe du lịch với doanh số bán hàng đạt 27.420 xe trong 6 tháng đầu năm 2023 (bao gồm Lexus), nâng tổng doanh số tích lũy đạt 884.496 xe. Doanh số xe Lexus đạt 783 xe, nâng tổng số xe tích lũy lên 11.266 xe.

- Về sản xuất, Toyota đã xuất xưởng 11.309 xe, đưa sản lượng sản xuất tích lũy đạt 672.011 xe.

- Về dịch vụ, Toyota đã chào đón hơn 865 nghìn lượt khách hàng, tăng 12,5% so với cùng kỳ 2022, nâng tổng lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng tích lũy của Toyota lên hơn 17 triệu lượt.

- Hoạt động xuất khẩu linh kiện, phụ tùng của Toyota đạt doanh thu gần 37 triệu USD, doanh thu tích lũy đạt gần 827 triệu USD.

- Về đóng góp ngân sách nhà nước, Toyota đã đóng góp gần 499 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Tổng số tiền đóng góp ngân sách nhà nước tích lũy đạt gần 12,7 tỷ USD.

2. Nỗ lực đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

2.1. Tiếp tục mang đến "Những chiếc xe ngày càng tốt hơn"

- Tháng 5/2023, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Vios 2023 với nhiều cải tiến vượt trội, nâng cấp hệ thống an toàn với các tính năng hàng đầu thuộc gói an toàn Toyota Safety Sense. Tiếp theo, Toyota Wigo hoàn toàn mới được ra mắt vào tháng 6 với những thay đổi toàn diện. Các chi tiết ngoại thất và nội thất được "lột xác" hoàn toàn cùng tính năng an toàn hàng đầu phân khúc. Bên cạnh đó, các phiên bản cải tiến của mẫu xe Corolla Cross, Hilux cũng được ra mắt trên thị trường. Đồng thời, Toyota đã cập nhật tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cho các mẫu xe tương ứng với lộ trình thay đổi sản phẩm của công ty theo định hướng của Chính phủ.

- Qua từng năm, các sản phẩm của Toyota không ngừng được cải tiến và nhận được sự tin yêu, đón nhận của khách hàng. Đặc biệt, mẫu xe Corolla Cross, Vios và Veloz Cross thường xuyên nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 6.341 xe, 5.425 xe và 4.512 xe.

2.2. Tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô

- Toyota tiếp tục hợp tác với Bộ Công Thương năm thứ 4 liên tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô với mục tiêu nâng cao năng lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà lắp ráp ô tô, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Đặc biệt, từ năm 2023, các đơn vị đã được hỗ trợ trước sẽ đóng vai trò là doanh nghiệp nòng cốt, hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của Toyota để chia sẻ kiến thức và kỹ năng cho các doanh nghiệp mới.

- Sau 3 năm triển khai, các nhà cung cấp được Toyota hỗ trợ đã ghi nhận kết quả rất khả quan như: giảm diện tích nhà máy & tồn kho, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động… Bên cạnh đó, Toyota đã tuyển dụng được 1 nhà cung cấp và lựa chọn thêm 7 nhà cung cấp tiềm năng.

- Hiện danh sách các nhà cung cấp của Toyota lên tới con số 60 trong đó có 13 nhà cung cấp Việt Nam, tổng số sản phẩm nội địa hóa đạt gần 1.000 sản phẩm các loại.

Những thành tựu của Toyota Việt Nam. Ảnh Toyota VN.

3. Nỗ lực đồng hành vì "một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn"

3.1. Phát triển Dự án Tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway)

- Dự án này hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon thông qua việc đưa ra các giải pháp về năng lượng thay thế và lựa chọn các dòng xe điện hóa phù hợp với nhu cầu di chuyển của khách hàng mà không phụ thuộc vào việc phát triển cơ sở hạ tầng hay khả năng tài chính.

- Trong khuôn khổ dự án, vào tháng 3/2023, Toyota Việt Nam phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học đối với phương tiện giao thông tại Việt Nam.

Theo quan điểm của Toyota, Hybrid và nhiên liệu sinh học là giải pháp kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, giúp góp phần giảm khí thải CO2 ngay lập tức.

- Bên cạnh đó, Toyota triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu tại nhà máy và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng như: Chương trình "Trồng 1 tỉ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh", hay "Toyota hưởng ứng tháng hành động vì môi trường hướng tới chuyển đổi xanh".

- Để đạt mục tiêu giảm phát thải trên toàn bộ vòng đời xe, hệ thống nhà cung cấp và đại lý Toyota không ngừng cải tiến, sáng tạo các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu. Các biện pháp giảm phát thải được triển khai như: lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, giảm thiểu tiêu thụ và rò rỉ nhiên liệu, dừng hoạt động máy móc quá công suất…

3.2. Duy trì các hoạt động đóng góp xã hội thường niên trên nhiều lĩnh vực

Toyota hợp tác, nghiên cứu sử dụng hiệu quả xăng sinh học. Ảnh Toyota VN.

- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota vẫn thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội thường niên trên 4 lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục & phát triển nguồn nhân lực với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

- Trong 6 tháng đầu năm, Toyota đã triển khai nhiều hoạt động như: Toyota cùng em học an toàn giao thông, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông, Cuộc thi vẽ tranh Chiếc ô tô mơ ước, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup…

Tính đến nay, tổng số tiền đóng góp cho hoạt động xã hội của Toyota đã lên tới hơn 29,6 triệu USD. Dựa trên triết lý "Khách hàng là trên hết", Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc luôn nỗ lực tạo ra những chiếc xe và dịch vụ tốt hơn bao giờ hết, cung cấp các giải pháp di chuyển toàn diện hướng tới sự an tâm trọn vẹn và nụ cười khách hàng. Đồng thời, Toyota sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước cũng như sự thịnh vượng của người dân Việt Nam.