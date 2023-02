Nông dân Bình Định chung tay bảo vệ môi trường biển

663 mô hình nông dân Bình Định tham gia bảo vệ môi trường

Hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động Hội Nông dân tham gia tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, phân bổ chỉ tiêu thi đua mỗi cơ sở Hội xây dựng 1 mô hình bảo vệ môi trường, phát động 100 % chi hội đăng ký thực hiện mô hình tuyến đường tự quản.

Bà Lê Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định cho biết, Hội Nông dân tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao năng lực, trách nhiệm về bảo vệ môi trường nông thôn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu cho hội viên nông dân.

Nông dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Trong năm 2022, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức 6 lớp truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của ô nhiễm môi trường nông thôn tại các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn; tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỷ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu tại các huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước; tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước và Thị xã An Nhơn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bình Định còn tích cực phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ra quân bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, các tuyến đường tự quản do Hội Nông dân đảm nhiệm; trồng và chăm sóc các loại hoa, cây xanh trên các tuyến đường nông dân tự quản, trong khuôn viên, diện tích nhà ở, nhà văn hóa thôn; hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Đất ngập nước, ngày Đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, tháng hành động về môi trường và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã hướng dẫn xây dựng mới 163 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đạt 107,95 % so với chỉ tiêu tỉnh Hội giao và đạt 652% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Tổng số mô hình nông dân Bình Định tham gia bảo vệ môi trường hiện có là 663 mô hình và có 10.636 bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng, bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Như vậy, trong năm 2022 Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã hoàn thành mục tiêu 100% Hội Nông dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh có công trình „Nông dân tham gia bảo vệ môi trường " ở cơ sở, làm sạch từ ngõ ra đồng ruộng.

Ra quân bảo vệ môi trường biển

Đi đôi với bảo vệ môi trường nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Bình Định còn chủ trương vận động hội viên nông dân chung tay dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường ven biển.

Điển hình như Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ra quân bảo vệ môi trường biển.

Cụ thể, năm 2022, Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên về bảo vệ môi trường biển, bảo vệ rùa biển, tổ chức treo pa-nô để tuyên truyền trực quan, vận động người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định.

Hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường năm 2022 ở Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn tổ chức ra quân bắt sao biển gai (một loại sinh vật ăn san hô), phối hợp tổ chức các đợt quan trắc bảo vệ rạn san hô.

Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn còn cử cán bộ và hội viên tham gia Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả đặt phao tiêu, biển báo tại các khu vực có rạn san hô để ngăn tàu thuyền đi vào, tạo môi trường san hô tốt cho các loài thủy sản trú ẩn và sinh sản, góp phần duy trì tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản, cân bằng hệ sinh thái môi trường biển.

Không chỉ có vậy, Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn còn hỗ trợ Hội cơ sở ở ven biển như xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hải, xã đảo Nhơn Châu và phường Ghềnh ráng tổ chức vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nhựa, không vứt rác xuống biển (1 tuần/ lần).

Hội còn tổ chức cuộc thi vẽ tranh ảnh, bích họa tại các khu vực bờ kè biển, ra quân dọn dẹp vệ sinh các bãi tắm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thị xã Hoài Nhơn cũng là địa phương có lợi thế bờ biển dài 23 km với 2 cửa sông lớn, thời gian qua Hội Nông dân thị xã Hoài Nhơn cũng đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường biển, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái biển do quá trình khai thác, sản xuất gây ra.

Năm 2022, Hội Nông dân Thị xã Hoài Nhơn xây dựng 3 mô hình "Nông dân tham gia dọn dẹp vệ sinh bờ biển", đã huy động hơn 3.000 ngày công lao động ra quân "Ngày Chủ nhật xanh ".

Bà Lê Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định khẳng định: "Với quyết tâm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên nông dân, ngư dân và cộng đồng; chính vì vậy, đóng góp vào sự phát triển du lịch, kinh tế biển bền vững ở địa phương".