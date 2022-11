Nông dân Bình Định nâng cao nhận thức pháp luật nhờ tham gia các câu lạc bộ này

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân'', Hội Nông dân (ND) tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cấp Hội lựa chọn xây dựng mô hình CLB "Nông dân với pháp luật''. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 80 CLB "Nông dân với pháp luật" với hơn 2.500 thành viên. Đây là mô hình thiết thực, hiệu quả, là nơi để cán bộ, hội viên giao lưu, học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật. Đồng thời, các thành viên CLB cũng là hạt nhân tham gia tuyên truyền, giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Hội nghị ra mắt Câu Lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Ảnh: D.T.D

Ông Lê Ngọc Nam - Chủ tịch Hội ND xã An Tân, Chủ nhiệm CLB "Nông dân với pháp luật'' xã An Tân, huyện An Lão cho biết: "Tháng 11/2022, chúng tôi thành lập CLB "Nông dân với pháp luật''với 30 thành viên tham gia. CLB sinh hoạt định kỳ theo quý, nội dung sinh hoạt về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nông dân như: hôn nhân và gia đình, đất đai, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng… Nếu như trước đây, các cuộc sinh hoạt chủ yếu tuyên truyền một chiều, thì từ nay trở về sau, ban chủ nhiệm tăng cường đối thoại, hỏi đáp pháp luật để thành viên tham gia. Nhờ đó các nội dung dễ hiểu, dễ nhớ hơn, CLB hoạt động hiệu quả hơn".

Không chỉ tổ chức sinh hoạt định kỳ, cung cấp kiến thức pháp luật, các thành viên CLB còn là những tuyên truyền viên tích cực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, là lực lượng nòng cốt tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do ban, ngành, đoàn thể tổ chức. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội ND, trong đó có các CLB "Nông dân với pháp luật'' đã tổ chức tuyên truyền pháp luật với hơn 15.000 lượt người tham dự.

Anh Đinh Văn Phiên, hội viên nông dân thôn 3, xã An Dũng, huyện An Lão cho biết: "Tôi thường xuyên được các cấp Hội ND tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các thành viên của CLB "Nông dân với pháp luật'' xã. Trong các cuộc sinh hoạt chi hội, chúng tôi đều được nghe phổ biến chính sách, pháp luật, giải đáp thắc mắc. Nhờ đó, chúng tôi chấp hành nghiêm pháp luật, thi đua lao động sản xuất".

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 100 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội ND cơ sở, chi hội trưởng nông dân trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Hội ND tỉnh Bình Định tổ chức luân chuyển sách cho 40 tủ sách nông dân ở cơ sở với hơn 8.000 đầu sách, trong đó có trên 2.000 đầu sách pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Ngoài ra, CLB "Nông dân với pháp luật'' còn làm tốt vai trò phối hợp giải quyết đơn thư, các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở. Từ đầu năm 2022 đến nay, các CLB phối hợp với Hội ND cơ sở giải quyết trên 629 đơn thư, khiếu nại của hội viên nông dân; hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp trong hội viên và Nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong nông dân.

