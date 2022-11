Nông dân Bình Dương sôi nổi thi tìm hiểu pháp luật

Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương năm 2022 có chủ đề "Nông dân với công tác bảo vệ môi trường". Tham gia tranh tài tại Hội thi có 80 thí sinh của Hội ND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.



Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, nông dân những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đội thi thể hiện tiểu phẩm trong Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” tỉnh Bình Dương năm 2022. Ảnh: N.M

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bình Dương cho biết thông qua những phong trào cụ thể, thiết thực, Hội ND tỉnh đã phát huy được vai trò, chung tay cùng với chính quyền địa phương và ngành chức năng vận động hội viên nông dân dân nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong các hoạt động của đời sống, lao động, sản xuất bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và an toàn thực phẩm; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên để góp phần tích cực bảo vệ môi trường và ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Đồng thời, hội thi cũng là dịp để các tổ chức Hội, hội viên, nông dân giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền và xử lý các tình huống pháp luật khi tham gia các hoạt động hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức "Tiểu phẩm tuyên truyền", sân khấu hóa, tuyên truyền trực quan. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị Hội ND TP.Thuận An; Hội ND huyện Phú Giáo đoạt giải Nhì; Hội ND TP.Dĩ An và Hội ND thị xã Bến Cát đồng giải Ba; các đơn vị còn lại đoạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải phụ cho các đội có tiết mục xuất sắc nhất trong diễn xuất và cổ động viên tham gia cổ vũ nhiệt tình nhất.





Được biết, Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND tỉnh Bình Dương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, các hội nghị, hội thảo, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, qua nhóm Zalo, Facebook. Trong 9 tháng năm 2022, hội đã tổ chức 418 buổi tuyên truyền với 13.778 lượt cán bộ, hội viên tham dự; phát hành 2 kỳ bản tin Nông dân Bình Dương (6.000 cuốn).

Các cấp Hội ND Bình Dương tiếp tục duy trì sinh hoạt của 68 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.486 thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.797 cán bộ chủ chốt cấp xã, chi, tổ Hội, câu lạc bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở và cán bộ quản lý các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.