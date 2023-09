Nông dân Gia Lai đầu tư nuôi bò vỗ béo, trồng cây ăn quả từ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh đạt hơn 57 tỷ đồng, trong đó, hơn 8 tỷ đồng do T.Ư Hội ND ủy thác, hơn 13 tỷ đồng do tỉnh cấp, hơn 24 tỷ đồng do các huyện, thị xã, thành phố cấp và hơn 11 tỷ đồng do các xã, phường, thị trấn vận động.



Từ nguồn Quỹ HTND, Hội ND các cấp trong tỉnh tổ chức bình xét, làm thủ tục, giải ngân cho 2.093 hộ hội viên vay thực hiện 167 dự án nhóm hộ và 356 phương án sản xuất kinh doanh.

Mô hình nuôi bò vỗ béo của nông dân xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.M

Nhiều nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như Quỹ HTND thị xã An Khê hiện tổng nguồn vốn đạt hơn 1,4 tỷ đồng, cho 73 hộ vay thực hiện 4 dự án: Chăn nuôi bò sinh sản tại xã Thành An, trồng quất cảnh tại phường Tây Sơn, trồng măng tây tại phường An Phước và trồng hoa thương phẩm tại phường Ngô Mây. Riêng 1,9 tỷ đồng vốn ủy thác từ Quỹ HTND tỉnh và T.Ư, Hội ND thị xã An Khê thực hiện 4 dự án gồm: Chăn nuôi bò sinh sản, trồng vải thiều, bưởi da xanh, nuôi ốc bươu đen.

Là nông dân điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay Quỹ HTND, ông Nguyễn Hữu Bồng (thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ) vay 20 triệu đồng trong 24 tháng để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho vườn quýt đường rộng 1,2ha. Vườn cây được chăm sóc kịp thời, đúng kỹ thuật nên đạt sản lượng gần 40 tấn quả, cao gấp đôi so với các mùa vụ trước; thu nhập đạt 230-250 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Ông Lê Thành Công - Chủ tịch Hội ND huyện Đak Pơ cho biết: Hội ND huyện Đak Pơ hiện có hơn 8.200 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 49 chi hội thuộc 8 cơ sở Hội. Nhằm giúp đỡ hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, Hội ND các cấp đã triển khai 16 dự án trồng cây ăn quả, chăn nuôi và cho hội viên nông dân vay hơn 4 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện một số mô hình, dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho 3.051 hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng NNPTNT cho 3.258 lượt hội viên nông dân vay vốn mua vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh với tổng dư nợ hơn 259 tỷ đồng.

Ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai khẳng định: "Quỹ HTND đã và đang phát huy hiệu quả, tạo động lực giúp hội viên nông dân, nhất là người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đồng thời, tạo điều kiện tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, tham gia xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh".

Phát huy kết quả đó, Hội ND các cấp trong tỉnh chú trọng đổi mới, thúc đẩy Quỹ HTND phát triển, góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".