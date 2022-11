Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết trong hội viên nông dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng và xây dựng nông thôn mới...

Phát huy vai trò người uy tín

Nói đến ông Trần Hậu Hạnh - Chi hội trưởng nông dân tổ dân phố 6, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hầu hết người dân trong phường đều biết. Ông là người đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là công tác hòa giải các mâu thuẫn của người dân địa phương.

Ông Hạnh kể: Việc nắm bắt tình hình trong tổ dân phố như là thói quen của ông. Nếu là chuyện vui, thì ông đến chia vui; nếu là chuyện buồn thì ông chia sẻ. Khi phát hiện người dân trong tổ dân phố có những biểu hiện mâu thuẫn, xích mích thì dù nắng, mưa... ông cũng lặn lội đến gặp từng người để chia sẻ, hòa giải.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy (thứ 2 từ trái) – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đi thăm, nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng hội viên nông dân ở cơ sở. Ảnh: T.H

"Hòa giải thành, không có kẻ thắng, người thua mà là hàn gắn và vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Ông Trần Hậu Hạnh

Ông Hạnh kể, ông đã tham gia hòa giải nhiều vụ tranh chấp, xung đột. Mới đây, ông vừa hòa giải thành công vụ việc mâu thuẫn không thống nhất xây dựng tường rào giáp ranh giữa hai gia đình bà N.T.S và gia đình ông V.T.N. Theo ông Hạnh: "Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là khiếu kiện về nhà ở, đất đai. Tại nhiều khu dân cư nảy sinh những vụ việc tranh chấp về đất đai, tường rào, ngõ đi chung".

Chia sẻ kinh nghiệm hoà giải, ông Trần Hậu Hạnh cho biết, người tham gia hoà giải phải có hiểu biết luật pháp và có khả năng thuyết phục "thấu tình, đạt lý", khách quan, công bằng. Bên cạnh đó, việc hòa giải phải có lòng kiên nhẫn và sự nhiệt tình để lựa lời hỏi han, chia sẻ. Lúc thì trò chuyện với người này, khi thì tâm sự với người kia, để các bên cùng lắng nghe, thấu hiểu, dần dần hóa giải được mâu thuẫn.

"Hòa giải thành, không có kẻ thắng, người thua mà là hàn gắn và vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" - ông Hạnh nhấn mạnh.

Sức mạnh 111 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

Ông Trần Hậu Quốc - Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Du cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội ND phường đã phối hợp tổ chức được 5 lớp phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Hội cũng đã chủ động phối hợp, tham mưu thành lập các Tổ hòa giải tại chỗ; động viên các đồng chí Chi hội trưởng tham gia Tổ hòa giải và bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân trong từng chi hội, để tháo gỡ kịp thời những mâu thuẫn nhỏ ngay khi mới manh nha.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động hoà giải trên địa bàn đã được Hội ND phường triển khai thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành cao; qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Một cơ sở pháp lý quan trọng, khẳng định vai trò của các cấp Hội ND trong thực hiện hoạt động hòa giải đó là Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về "Việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND trong việc tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân", nhất là chú trọng đến giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc ngay tại cơ sở không để phát sinh thành khiếu kiện. Trong đó, hạt nhân là các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

Bà Thủy cho biết: Hiện nay, các cấp Hội ND Hà Tĩnh đã thành lập được 111 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 3.465 thành viên. Mỗi câu lạc bộ đều xây dựng đội ngũ hòa giải viên. Có 216/216 cơ sở Hội xây dựng được tủ sách pháp luật. Các chính sách, pháp luật đều được các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt và chia sẻ, đồng thời phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh Hà Tĩnh đã hòa giải thành trên 2.200 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ gìn trật tự an toàn trên địa bàn nông thôn.

