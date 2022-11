Nông dân gắn bó, liên kết chăn nuôi từ dự án vay vốn Quỹ HTND

Năm 2020, trong lúc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì HTX Nuôi gà lai chọi Gia Lương (xã Gia Lương) được vay 500 triệu đồng từ Quỹ HTND nguồn T.Ư Hội ủy thác. Mỗi hội viên được vay 40 triệu đồng để mua con giống, xây dựng chuồng trại hoặc thức ăn chăn nuôi. Ông Đặng Quốc Thai - Giám đốc HTX cho biết: "Qua việc được vay vốn từ Quỹ HTND, tôi thấy các hội viên gắn bó với nhau hơn, thường xuyên trao đổi về kỹ thuật chăn nuôi và thị trường tiêu thụ...".

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, gia đình anh Vũ Văn Bắc ở xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã đầu tư mô hình nuôi cá hiệu quả. Ảnh: Đức Thịnh

"Nguồn Quỹ HTND này không chỉ cho cá nhân mà các tổ, nhóm liên kết cũng được vay. Khi đó các tổ, nhóm phải cùng nhau xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, chia sẻ thị trường tiêu thụ... từ đó các hội viên nông dân gắn kết với nhau hơn" . Bà Trịnh Thị Hồng Thuyên - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lộc, Hải Dương

Được vay vốn từ quỹ này, anh Phạm Văn Nhiệm (ở thôn Lũy Dương) cho biết: "Năm 2020, kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đồng vốn được vay có ý nghĩa rất lớn, đã hỗ trợ chúng tôi vượt qua lúc vất vả".

Với 30 triệu đồng được vay từ Quỹ HTND tỉnh Hải Dương, ông Phạm Văn Tuyền (ở thôn Đông Trại, xã Đồng Quang) có thêm chi phí để mua thức ăn cho gà, cá. Với diện tích 2 mẫu ao và chuồng nuôi gà, cá, nhu cầu vốn của ông Tuyền rất lớn. Vì thế, mặc dù vốn vay chưa nhiều nhưng cũng đã giúp ông ổn định chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn.

Tương tự, anh Vũ Văn Bắc (ở xã Phạm Trấn) cũng được Hội ND tỉnh Hải Dương tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ Quỹ HTND để đầu tư nuôi cá. Anh Bắc cho biết, anh là một trong những hộ đầu tiên ở thôn Côi Hạ, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất ruộng kém hiệu quả của gia đình sang đào ao thả cá truyền thống như trôi, mè, trắm, chép. Với diện tích 14 mẫu, anh Bắc chia làm 9 ao nuôi cá, trong đó có 5 ao nuôi cá thương phẩm và 4 ao nuôi cá giống.

"Để đầu tư mô hình nuôi cá với quy mô lớn như hiện nay, gia đình tôi cần rất nhiều vốn. Với số tiền 100 triệu đồng được vay từ Quỹ HTND đã gỡ khó cho gia đình tôi. Bình quân mỗi năm, tôi xuất bán 100 tấn cá thương phẩm, doanh thu cả tỷ đồng. Nhiều năm liền, gia đình tôi đều đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương" - anh Bắc phấn khởi khoe.

Quản lý vốn vay Quỹ HTND chặt chẽ, hiệu quả

Bà Trịnh Thị Hồng Thuyên - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lộc cho biết: Quỹ HTND được coi là "bà đỡ" giúp hội viên nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh. Vì thế, việc quản lý, phân bổ vốn, kiểm tra, giám sát được Hội ND huyện Gia Lộc chú trọng. Hằng năm, huyện hội xây dựng cụ thể kế hoạch sử dụng vốn, phân bổ vốn cho từng đơn vị đạt tiêu chuẩn và đưa vào chỉ tiêu bình xét thi đua, đánh giá cuối năm.

Việc lựa chọn đơn vị được vay vốn từ cấp huyện đến cấp T.Ư, huyện hội cũng có những điều kiện nhất định. Đó là Hội ND cấp xã có nguồn quỹ từ 90 triệu đồng trở lên; cơ sở hội phải đạt vững mạnh; cán bộ hội cơ sở nhiệt tình, có năng lực, trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu vốn, không để nợ quá hạn khi cho hội viên vay vốn.

Quy trình hội viên nông dân được vay vốn từ Quỹ HTND các cấp cũng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ từ chi hội họp, bình xét đến Hội ND tỉnh thẩm định (đối với vốn của tỉnh và T.Ư). Các bước này được thực hiện công khai, dân chủ để tất cả hội viên có nhu cầu, đáp ứng các tiêu chí thì đều được tiếp cận vốn vay.

"Quy trình cho vay chặt chẽ, bảo đảm nguồn vốn khi trao đến tay hội viên được sử dụng đúng mục đích, có khả năng thu hồi vốn chứ không thể để thất thoát. Khi đáp ứng được yêu cầu thì việc giải ngân rất nhanh, chỉ 3-5 ngày là hội viên nhận được tiền" - chị Thuyên nhấn mạnh.

Để có nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, bên cạnh vốn do trung ương và tỉnh hội phân bổ, uỷ thác thì Hội ND huyện Gia Lộc và các xã, thị trấn chú trọng xây dựng Quỹ HTND. Hằng năm, Hội ND các cấp trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, hộ có kinh tế khá… quyên góp, ủng hộ quỹ; trích phí quản lý nguồn vay mà các cấp được hưởng đưa vào quỹ. UBND huyện Gia Lộc cũng trích một khoản ngân sách để xây dựng quỹ cấp huyện. Đến nay, Hội ND huyện Gia Lộc đang quản lý hơn 7,3 tỷ đồng vốn Quỹ HTND, cho 297 hộ vay. Trong đó có 4,4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ T.Ư Hội, Tỉnh hội thác cho 140 hộ vay; nguồn cấp huyện hơn 2,9 tỷ đồng cho 157 hộ vay. Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, không có trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn.

Bên cạnh hỗ trợ nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh, Quỹ HTND còn giúp các hội viên gắn bó, chia sẻ với nhau. Toàn huyện có 12.119 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.