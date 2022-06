Nông dân nơi này của Lạng Sơn đầu tư trồng na, nuôi trâu vỗ béo từ tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi từ vốn Quỹ HTND

Trước đây, gia đình ông Phan Văn Hội ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, chỉ trồng trọt, chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Năm 2019, thông qua Hội ND xã, gia đình ông được vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND của huyện để chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cam và mở rộng diện tích trồng na.

Ông Hội cho biết: Nhờ Hội ND xã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay vốn và hỗ trợ phân bón, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả… nên đến nay, 240 gốc cam và gần 700 gốc na của gia đình đã phát triển tốt. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 100 triệu đồng.

Nông dân huyện Chi Lăng, Lạng Sơn sử dụng vốn Quỹ HTND để đầu tư trồng na. Ảnh: T.Q

Cũng được vay vốn Quỹ HTND, ông Hoàng Xuân Lạng (thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình) cho biết: "Đầu năm 2020, sau khi được Hội ND xã tuyên truyền về nguồn vốn Quỹ HTND, tôi đã làm đơn vay 50 triệu đồng. Khi được giải ngân, tôi đầu tư chăn nuôi trâu theo hình thức bán chăn thả và nuôi gần 1.000 con gà thương phẩm… Cuối năm 2020, gia đình đã xuất bán 2 lứa gà, trừ chi phí thu về gần 70 triệu đồng; đàn trâu từ 3 con cũng đã phát triển lên 4 con, dự kiến cuối năm nay bán sẽ thu về khoảng 120 triệu đồng".

Hội ND huyện Lộc Bình là đơn vị điển hình trong việc huy động xây dựng, phát triển nguồn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ông Vi Văn Thanh - Chủ tịch Hội ND huyện Lộc Bình cho biết: Đến nay, 100% Hội ND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình đều có Ban vận động Quỹ HTND, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy công tác triển khai kế hoạch vận động Qũy HTND. Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội ND huyện Lộc Bình đã chủ động tham mưu, đề nghị với UBND huyện hỗ trợ nguồn ngân sách Nhà nước vào Quỹ HTND.

Nhiều cách sáng tạo để huy động vốn quỹ

Theo Hội ND tỉnh Lạng Sơn: Hiện toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND. Những năm qua, trung bình mỗi năm, các cấp Hội huy động được hơn 2 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh huy động được hơn 100 triệu đồng. Giai đoạn 2017 – 2021, các huyện, thành phố vận động ủng hộ quỹ trên 10 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với giai đoạn 2012 – 2016. Hiện tổng nguồn Quỹ HTND các cấp đạt gần 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ HTND Trung ương hơn 10,6 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND tỉnh gần 11 tỷ đồng; nguồn quỹ HTND các huyện, thành phố trên 24 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Ngôn - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Quỹ HTND được sử dụng để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương. Chính vì vậy, việc huy động nguồn quỹ là một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai và thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn quỹ ổn định, tạo điều kiện cho nhiều hộ hội viên được tiếp cận vốn từ quỹ.

Để duy trì và tăng trưởng quỹ, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về ý nghĩa của quỹ. Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội tuyên truyền hơn 4.500 cuộc cho trên 250.000 lượt người tham gia.

Ông Lã Văn Chương ở xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc chia sẻ, vào Hội ND từ 2016, ban đầu ông cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa việc ủng hộ Quỹ HTND. Sau đó, nhờ được tuyên truyền qua các cuộc họp, ông hiểu việc gây quỹ là rất quan trọng để giúp đỡ các nông dân khác có cơ hội vay vốn phát triển kinh tế, nên đồng lòng hưởng ứng. Bên cạnh đó, hàng năm Hội ND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký giao ước thi đua về giao chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ HTND với Hội ND các huyện, thành phố và lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá công tác hội tại cơ sở.

Ông Vi Văn Thanh - Chủ tịch Hội ND huyện Lộc Bình cho hay: "Để việc huy động quỹ đạt hiệu quả cao, chúng tôi chú trọng việc phát động vào thời điểm thích hợp, tránh chồng chéo với các cuộc vận động khác. Tập trung tuyên truyền đến đối tượng các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với phương châm "trâu béo kéo trâu gầy". Nhờ đó, hàng năm, nguồn quỹ do Hội huy động luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu Hội ND tỉnh giao".