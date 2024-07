Nông dân Quảng Ninh đua tài trong hội thi về an toàn thực phẩm

Ngày 5/7, tại TP.Hạ Long, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức "Nông dân Quảng Ninh với an toàn thực phẩm", có sự tham gia của 13/13 đơn vị với gần 100 cán bộ, hội viên nông dân, đại diện cho gần 100.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Đội thi đến từ huyện Bình Liêu mang đến thông điệp: "Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững". Ảnh: Bùi My

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân về các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm; tăng cường tính chủ động và chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng, các cấp, ngành trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Cùng nhau giải đáp; Chung sức, các đội thi đã chuẩn bị chu đáo cả về con người, kiến thức; tổ chức dàn dựng chương trình tiểu phẩm và tập luyện công phu, bài bản.

Các đội thi đều giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương trong phần thi "Chào hỏi". Ảnh: Bùi My

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ở phần thi "Chào hỏi", hầu như mỗi lời giới thiệu của mỗi đơn vị ở phần thi này đều thể hiện được nét riêng, giới thiệu đặc trưng về con người, truyền thống của địa phương, hoạt động của Hội Nông dân trong tuyên truyền vận động người dân tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm bằng những câu hát dân ca, bài thơ, bài vè hay những tiểu phẩm ngắn với sự đầu tư, dàn dựng, luyện tập một cách công phu.

Phần thi "Cùng nhau giải đáp" thể hiện hiểu biết của cán bộ, hội viên nông dân về an toàn thực phẩm. Ảnh: Bùi My

Nhiều thông điệp do cán bộ, hội viên nông dân để lại ấn tượng tốt đẹp, tiêu biểu như: An toàn thực phẩm – hạnh phúc của mọi nhà; Vì sức khỏe của bạn và cộng đồng, hãy sản xuất thực phẩm an toàn; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn vì sự phát triển cộng đồng, vì sự phát triển bền vững; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn – Hạnh phúc hôm nay, tương lai mai sau; Hành động vì an toàn thực phẩm…

Ở phần thi "Cùng nhau giải đáp", hầu hết các đội thi đã dành nhiều thời gian cho việc đọc, nghiên cứu các kiến thức về an toàn thực phẩm, nhờ đó đem đến hội thi những kết quả rất tốt.

Các đội thi thể hiện sự ngang sức ngang tài trong phần thi "Cùng nhau giải đáp". Ảnh: Bùi My

Ở phần thi "Chung sức", bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về an toàn thực phẩm, phê phán những thói hư, tật xấu diễn ra ở nông thôn… tiêu biểu như các đội thi Vân Đồn, Uông Bí, Tiên Yên.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phê phán những thói hư, tật xấu diễn ra ở nông thôn… Ảnh: Bùi My

Tổng kết hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đường cho biết, hội thi diễn ra nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, nhưng không kém phần sôi động, trí tuệ và sáng tạo đem lại nhiều điều bổ ích cho hội viên nông dân.

"Mong rằng, mỗi thí sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân về đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các thực phẩm an toàn và đảm bảo an toàn thực phẩm trong đời sống hằng ngày" – ông Nguyễn Văn Đường cho hay.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đường tổng kết hội thi "Nông dân Quảng Ninh với an toàn thực phẩm. Ảnh: Bùi My

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Vân Đồn; 2 giải Nhì cho các đội Tiên Yên, Uông Bí; 3 giải Ba cho các đội Bình Liêu, Cô Tô, Cẩm Phả; giải Khuyến Khích cho các đội Đầm Hà, Móng Cái, Hải Hà, Quảng Yên, Đông Triều, Ba Chẽ, Hạ Long.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trao giải Nhất cho đội thi Vân Đồn. Ảnh: Bùi My

Chia sẻ cảm nghĩ sau khi hội thi kết thúc, bà Phạm Thị Hợi (78 tuổi, trú tại phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bà là thí sinh lớn nhất tuổi tham gia hội thi "Nông dân Quảng Ninh với an toàn thực phẩm". Hội thi này có ý nghĩa rất lớn trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào nông dân, nhất là phổ biến về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm...



"Trong các phần thi hôm nay, tôi rất ấn tượng với phần thi chào hỏi, tất cả các đội thi đều nêu bật được những đặc trưng về con người, về địa phương mình. Đối với đội thi Hạ Long chúng tôi, để chuẩn bị cho cuộc thi, các thành viên trong đội đã tự tìm hiểu, viết lên màn chào hỏi của mình" - bà Hợi cho hay.