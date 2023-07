Nông thôn mới Sơn La, ở các bản vùng sâu, vùng cao tìm ra cách làm riêng mới có kết quả

Clip: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở các bản vùng cao, vùng sâu của tỉnh Sơn La.





Xây dựng nông thôn mới hiệu quả ở các bản vùng cao

Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của nước ta, nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em. Địa hình của Sơn La chủ yếu là đồi núi, nhiều bản, làng ở Sơn La đường xa đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế.

Chính vì vậy nhiều bản, làng ở vũng cao Sơn La gặp không ít khó khăn trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Vượt qua những khó khăn, rào cản; Sơn La đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả chương trình xây NTM tại các bản, làng vùng cao.

Những năm qua Sơn La đã có những cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới ở các bản, làng vùng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Về bản Văn Minh, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La), chúng tôi thấy được những thay đổi của bản NTM kiểu mẫu này. Đường trục chính dẫn vào bản được trải nhựa; cổng bản, nhà văn hóa được xây mới, tu sửa khang trang. Đến nay, bản đã hoàn thành 16/16 tiêu chí bản NTM và các chỉ tiêu bản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Lâm, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Văn Minh, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La), cho biết: Bản Văn Minh có 131 hộ, với 481 nhân khẩu. Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng bản NTM kiểu mẫu, chi bộ bản đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền đến toàn thể nhân dân cùng bàn, thống nhất và thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ". Việc nào khó thì cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu làm trước; tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi công việc.

Bản Văn Minh, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

"Thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu của bản, người dân trong bản đóng góp trên 1,2 tỷ đồng, góp phần hoàn thành các tiêu chí. Đến nay 100% đường ngõ của bản được bê tông hóa, lắp đặt 46 bóng điện chiếu sáng; đường trục chính, ngõ xóm có rãnh thoát nước, trồng cây bóng mát, đặt chậu hoa, cây cảnh; mỗi gia đình bố trí 2 thùng rác để phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ; các hộ chăn nuôi, bố trí chuồng trại phù hợp, đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường" ông Lâm nói

Bên cạnh đó, bản thực hiện tốt mô hình tự quản trong việc thu gom, xử lý rác thải, định kỳ hàng tuần dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư, nơi công cộng, thu gom xử lý rác thải. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tu sửa, nâng cấp các công trình văn hóa... Điều đáng ghi nhận trong xây dựng bản nông thôn kiểm mẫu là bản Văn Minh không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm. Chi bộ bản 5 năm liền đạt "Trong sạch, vững mạnh", các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Trục đường chính của bản Văn Minh xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Văn Ngọc



Còn tại bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La), bản 100% là đồng bào dân tộc Thái, với 229 hộ, trên 1.140 nhân khẩu. Ngay sau khi đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, bản tiếp tục được chọn là điểm xây dựng bản NTM kiểu mẫu của xã Chiềng Cọ. Việc xây dựng bản đạt chuẩn NTM có thể dễ thực hiện, thế nhưng để đạt được bản ban NTM kiểu mẫu là một quá trình cần phải phấn đấu.

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Bun, Trưởng bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Để thức hiện có hiệu quả việc xây dựng bản NTM kiểu mẫu. Ngay sau khi bản được lựa chọn để xây dựng, chi uy, chi bộ cùng nhân dân trong bản tổ chức họp bàn, để đưa ra các giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu cho hiệu quả nhất. Từ việc nâng cao thu nhập, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng đến việc đảm bảo tiêu chí môi trường đều được đưa ra bàn bạc và triển khai thực hiện.

"Điều quan trọng nhất trong xây NTM là phải có sự nhất trí, đồng thuận của bà con nông dân trong bản. tất cả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố, các quy định về hương ước quy ước của bản, các mục tiêu đề ra người dân đều phải phấn đầu hoàn thành, có như cây việc xây dựng NTM mới có hiệu quả được. Với những việc làm cụ thể, sự đồng thuận của nhân dân trong bản, hiện tại, bản Hùn đã đạt 8/16 tiêu chí và 33/44 chỉ tiêu trong xây dựng bản NTM kiểu mẫu", ông Bun nói

Người dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) ra quân xây dựng NTM. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa ra nhiều giải pháp xây dựng Nông thôn mới

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Sơn La cho biết: Hết năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2021, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu phấn đấu năm 2023, Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 3 xã. Với dự kiến nhu cầu vốn triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 khoảng trên 1 nghìn tỉ đồng.

Nông dân Sơn La đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM. Ảnh: Văn Ngọc

Để các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, Sơn La sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM, trong đó tập trung nâng cao nhận thức và hiểu đúng về mục đích, nguyên tắc và bản chất của của Chương trình. Tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 do tỉnh phát động.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, đặc biệt khó khăn; tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng NTM cấp thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Đối với Chương trình OCOP cần tiếp tục triển khai theo hướng tập trung đi sâu vào chất lượng, theo đúng nguyên tắc và bản chất của chương trình.

Với những cách làm cụ thể, đến nay diện mạo NTM ở các bản vùng cao đã có nhiều thay đổi. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La, để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Sơn La chú trọng việc bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn, chỉ đạo các địa phương phát triển và nhân rộng các mô hình đường hoa – cây xanh theo hướng vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu.

Địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò tự quản, tính tích cực của nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn, triển khai hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Sơn La cũng đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo quyết liệt công tác phân bổ vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 đảm bảo đúng nội dung, đối tượng và tiến độ theo quy định; không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng NTM.

Địa phương tiếp tục vận động người dân và cộng đồng tham gia, đóng góp xây dựng NTM trên địa bàn theo hình thức tự nguyện, trành huy động quá sức dân.