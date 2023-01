Chân Tử Đan là một trong những diễn viên võ thuật nổi tiếng nhất Trung Quốc. Năm 2008, anh tham gia bộ phim Ip Man và trở thành một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng với khán giả trong nước và quốc tế. Năm ngoái, anh tham gia bộ phim John Wick phần 4 cùng với tài tử Keanu Reeves.

Mới đây, báo chí Hồng Kông đưa tin, Chân Tử Đan có tên trong danh sách thành viên của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính Hiệp Toàn quốc (CPPCC) vừa được công bố. Như vậy, nam diễn viên đã chính thức "bước chân" vào giới chính trị.

Chân Tử Đan sắp ra mắt phim mới. (Ảnh: IT).

Mặc dù Chân Tử Đan lớn lên ở Mỹ nhưng anh đã luyện tập võ thuật truyền thống Trung Quốc từ bé. Nam diễn viên từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng, anh có trái tim yêu dân tộc ngay từ khi còn nhỏ và từ bỏ quốc tịch Mỹ trong những năm tuổi trẻ.

Chân Tử Đan bước vào con đường chính trị

Trước đây, nhiều nghệ sĩ Hồng Kông từng là thành viên CPPCC cấp tỉnh và thành phố nhưng không có nhiều người là thành viên của Ủy ban Chính Hiệp Toàn quốc ở cấp cao nhất. Trước đó, có một số nghệ sĩ như Uông Minh Thuyên, Thành Long từng nhận trọng trách này. Chân Tử Đan đã trở thành thành viên Ủy ban Chính Hiệp Toàn quốc có nghĩa là anh sẽ tham dự hai phiên họp tại Bắc Kinh vào tháng 3/2022 tới đây.

Chân Tử Đan có gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, đóng phim tại Hong Kong cũng như tại Hollywood. Cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan là những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất châu Á hiện nay.

Sắp tới, nam tài tử sẽ ra mắt bộ phim Kiều Phong truyện, tuy nhiên, khán giả nghi ngờ thành công của tác phẩm. Theo Chân Tử Đan, 40 năm theo nghề diễn, sự nghiệp của anh với không ít thăng trầm. Anh cũng từng đối diện những chỉ trích không công bằng. Tuổi càng lớn, anh càng biết đối diện sự việc điềm đạm hơn. "Tôi nhận ra cuộc đời ngắn lắm, chỉ cần không thẹn với lòng là được, không nhất thiết chuyện gì cũng phải giải thích", nam diễn viên nói.

Một số bộ phim đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Chân Tử Đan gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD, phần lớn đến từ doanh thu các bộ phim và hoạt động nghệ thuật.