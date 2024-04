“Nữ quái” dùng chiêu độc lừa đảo, nhiều chủ tiệm vàng “khóc ròng”

Chiều 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Bùi Thị Ngon (SN 1976, ngụ An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - theo CAND.

Đối tượng Bùi Thị Ngon. Nguồn: Báo Tây Ninh

Thông tin cụ thể vụ việc từ Báo Tây Ninh: Trước đó, Công an xã Bàu Đồn nhận tin báo từ tiệm vàng K.C có người phụ nữ mang vàng kém chất lượng đến thế chấp. Công an xã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, bắt quả tang đối tượng Ngon có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thu giữ tang vật là 2 cặp nhẫn màu vàng.



Vụ việc được chuyển cho Công an huyện Gò Dầu thụ lý điều tra.

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngon khai nhận: vào giữa năm 2023, Ngon thấy ông V.Q.L (khoảng 50 tuổi, chưa rõ nhân thân) chế tạo nhẫn vàng có độ tuổi “hai tuổi rưỡi”, tức là chỉ có 25% vàng 610 (18K) mạ bên ngoài. Thấy đẹp, Ngon hỏi mua 2 chiếc nhẫn trơn với giá 1.800.000 đồng để đeo.

Sau đó, Ngon đến Tây Ninh, đem 2 nhẫn vàng 610 kém chất lượng trên đến tiệm vàng K.C ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu để thế chấp. Khi thử vàng thì chủ tiệm đồng ý nhận thế chấp cho Ngon với giá 2.500.000 đồng.

Tang vật công an thu giữ. Nguồn: Báo Tây Ninh

Thấy việc thế chấp thuận lợi, không bị phát hiện, Ngon về quê, đặt ông V.Q.L làm 60 cặp nhẫn như trên rồi đến Tây Ninh, mang nhẫn đến các tiệm vàng ở Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, Gò Dầu thế chấp với số tiền từ 2.400.000 - 2.700.000 đồng/1 cặp.



Trung bình mỗi lần đi lừa đảo, đối tượng Ngon chiếm đoạt khoảng 7.000.000 đồng. Để việc làm phi pháp của mình thuận lợi, Ngon rủ con gái ruột tên Tô Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển số 66B1-092.77 chở Ngon đến các tiệm vàng thế chấp và chia cho Tuyền mỗi lần 1 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra làm rõ.