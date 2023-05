Tiếp xúc với chị Đinh Thị Giang, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi đó là một người phụ nữ đôn hậu, rất nhanh nhẹn, tháo vát.

Khi được hỏi về cuộc sống gia đình, chị tâm sự: "Nhiều năm trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, nhà đông người, đất sản xuất ít, phương thức canh tác lạc hậu nên thường xuyên thiếu ăn. Đứng trước khó khăn đó tôi không nản trí, tôi luôn động viên các thành viên trong gia đình bắt tay gây dựng cuộc sống".



Năm 2016, chị được Hội Nông dân đứng ra tín chấp vay 50 triệu đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Từ 50 triệu đồng vốn vay và tiền tích góp của vợ chồng, chị Giang đầu tư trồng 3ha keo lai. Sau 5 năm đã cho thu nhập, chị đã trả được nợ ngân hàng và tích lũy được một ít vốn.

Chị Đinh Thị Giang chăm sóc đàn gà của gia đình. Mô hình nuôi gà giúp gia đình chị Giang có thêm gia đình. Ảnh: D.D

Từ đồng vốn đó, năm 2021, chị Giang tiếp tục cải tạo 1ha đất vườn đồi để làm trang trại để nuôi 10 con bò, 200 gà, trồng 200 gốc bưởi da xanh, dừa Xiêm... Ngoài ra, chị Giang còn tận dụng gần 100m2 đào ao nuôi cá để cải thiện cuộc sống gia đình.

Từ mô hình trên, mỗi năm trừ chi phí chị Giang thu lãi hơn 200 triệu đồng, với số tiền này chị có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình và giúp cho cuộc sống của gia đình chị ngày càng khấm khá.

Gia đình chị Giang còn là điển hình gương mẫu trong việc tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động xã hội do địa phương phát động, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hội viên hội nông dân, được bà con lối xóm tin yêu, quý trọng. Bằng sự nỗ lực của bản thân và những kết quả đạt được, hộ gia đình chị Giang đã nhiều lần được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Chị Đinh Thị Giang (SN 1977, dân tộc Hre ở thôn 2) ở xã vùng cao An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định chăm sóc cá nuôi trong ao của gia đình. Mô hình nuôi cá ao giúp gia đình chị Giang có thêm một nguồn thu nhập. Ảnh: D.D

Ông Đinh Văn Thúc - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) cho biết: Ở An Hưng xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhưng điển hình thì phải nói đến hộ gia đình chị Giang.

Đây là một gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đi đầu trong phong trào này, xứng đáng là tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm động lực để các hộ nông dân không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng một cuộc sống mới ở một xã vùng cao của huyện An Lão (tỉnh Bình Định) ngày càng tốt đẹp hơn.