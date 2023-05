Theo chân anh Đinh Văn Rêu, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Dũng, chúng tôi đến thăm mô hình "Cánh đồng không rác" ở thôn 3, đúng dịp nông dân đang phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho vụ lúa Hè Thu.

Chúng tôi nhận thấy dọc tuyến đường bê tông của cánh đồng không còn tình trạng bao bì, vỏ chai lọ thuốc BVTV vứt bừa bãi như trước nữa. Giờ đây người dân sau khi phun thuốc BVTV sẽ bỏ vỏ chai, bao bì vào các thùng chứa được đặt ngay tại ven đường chờ được thu gom, vận chuyển và xử lý.

Mô hình "Cánh đồng không rác" tại xã An Dũng, huyện An Lão được bà con nông dân hưởng ứng và duy trì. Ảnh: Diệp Thị Diệu

Xã An Dũng hiện có hơn 240 ha đất nông nghiệp. Đầu tháng 3/2023, mô hình "Cánh đồng không rác thải" của Hội Nông dân xã An Dũng được thành lập ở 4 chi hội với gần 150 thành viên tham gia, đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với trực tiếp đi thu gom các loại rác theo định kỳ, các thành viên còn tuyên truyền, vận động người dân trong thôn nâng cao ý thức tự thu gom rác thải. Xã An Dũng đã bố trí 10 bể chứa rác ở những vị trí thuận lợn để người dân sau khi phun thuốc BVTV tự bỏ rác vào bể. Từ khi triển khai xây dựng mô hình "Cánh đồng không rác thải" người dân xã An Dũng đã hình thành thói quen bỏ vỏ, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định, góp phần giữ sạch môi trường trên đồng ruộng.

Theo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện An Lão, hàng năm, trên địa bàn huyện thải ra môi trường từ 2-4 tấn bao bì gói thuốc BVTV sau sử dụng. Trước đây, do thói quen của nhiều nông dân sau khi sử dụng thuốc BVTV, vỏ bao bì, chai lọ thường vứt bỏ bừa bãi tại các cánh đồng gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe người dân. Công tác thu gom, xử lý hiện nay hầu như chưa đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, bao bì thuốc BVTV sau khi thu gom cùng với bao bì phân bón hóa học thường được đem đốt hoặc được thu gom chung với rác thải sinh hoạt. Một số địa phương có phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV nhưng do chưa bố trí được kinh phí nên việc thu gom và xử lý còn nhiều hạn chế….

Từ thực trạng trên, Hội Nông dân huyện tổ chức phát động phong trào thu gom rác thải, phế thải làm sạch ruộng đồng; vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy các kênh mương; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt rơm rạ tại cánh đồng, bờ ruộng… nhất là tập trung triển khai mô hình "Cánh đồng không rác".

Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 9 mô hình với 270 thành viên tham gia, tiếp tục duy trì hoạt động 175 bể chứa rác thải, thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng. Các chi hội làm tốt như ở thôn Tân An, Thanh Sơn, xã An Tân; Thôn Xuân Phong Nam, Vạn Khánh, xã An Hòa;....

Ông Đinh Văn Lớ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão cho biết: "Mô hình "Cánh đồng không rác" là ý tưởng sáng tạo trong giai đoạn hiện nay khi cả nước đang chung tay, dồn lực xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của huyện về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương; chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, mỗi xã một sản phẩm OCOP. Từ những mô hình đã có, Hội sẽ tiếp tục xây dựng ngày càng nhiều những cánh đồng xanh, thực phẩm sạch đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng".