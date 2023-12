Nuôi tôm vụ Tết, sao nông dân giỏi từ miền Đông đến miền Tây… cũng khóc?

Còn hơn một tháng nữa đến Tết Giáp Thìn 2024, chúng tôi về vùng hạ Long An để xem ông Tám Châu (Nguyễn Văn Khải, xã Tân Chánh, Cần Đước, Long An), một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương năm 2022, nuôi tôm vụ Tết ra sao.

Ông Tư Thuyết (phải, Huỳnh Văn Thuyết, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thăm trại đang nuôi vụ Tết. Ảnh: T.Đ

Nuôi tôm vụ Tết đầy âu lo

Ở xã Tân Chánh, dân nuôi tôm không ai không biết ông Tám Châu, bởi lão làng nghề nuôi tôm. Hiện, ông Tám Châu có diện tích nuôi tôm gần 4ha với 10 ao nuôi áp dụng công nghệ cao với mô hình nuôi tôm 1 – 3 giai đoạn. Mỗi năm, ông Tám Châu thu hoạch 60 - 70 tấn tôm, thu lợi nhuận tiền tỷ.

Thế mà, vụ tôm Tết năm 2024, ông Tám Châu thua trắng. "Vụ tôm Tết năm nay xấu lắm. Tui bán tôm hết rồi để "chạy ao" sợ rủi ro thêm", ông Tám Châu thổ lộ.

Theo ông Tám Châu, phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn năm nay, ông tranh thủ thả giống 2 ao nuôi tôm Tết. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Thời tiết cực đoan, dịch bệnh bùng phát, giá tôm thấp khiến tay nghề nuôi tôm cỡ như ông Tám Châu cũng phải xua quân kéo tôm bán để "chạy ao".

"Vùng này, 1/3 nông dân nuôi tôm bán tôm hết ráo rồi. Số nông dân cầm cự thì cũng không còn tôm bao nhiêu để bán vào dịp Tết. Tôi định ra Giêng mới thả giống nuôi tôm lại", ông Tám Châu cho biết.

Trong khi ông Tám Châu xem như kết thúc vụ tôm Tết sớm, thì ông Tư Thuyết (Huỳnh Văn Thuyết, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), một nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương 2023, đang hối thúc nhân công lo bảo toàn 10 ao tôm Tết đang nuôi hơn 2 tháng.

"Mặc dù nuôi tôm công nghệ cao, nhưng không vì thế mà cho rằng sẽ không rủi ro, với nuôi tôm cẩn thận không thừa", ông Tư Thuyết chia sẻ.

Theo ông Tư Thuyết, hiện có khoảng 30% dân nuôi tôm trong vùng thất bại vụ tôm Tết Giáp Thìn 2024.

Nhiều nông dân nuôi tôm vụ Tết Giáp Thìn 2024 đang rất lo lắng do thời tiết giao mùa và dịch bệnh bùng phát. Ảnh: T.Đ

Ông Tư Thuyết tính toán, nếu 10 ao tôm vụ Tết đang nuôi thành công, dịp Tết năm nay, ông sẽ xuất bán hơn 30 tấn tôm Tết.

"Thật sự tôi đang rất lo lắng, mệt mỏi với việc giữ cho 10 ao tôm vụ Tết này khỏi bị rủi ro. Trong tình hình thời tiết cực đoan, dịch bệnh thế này, không biết điều gì xảy ra với các ao tôm từ nay đến Tết", ông Tư Thuyết lo lắng ra mặt.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An Nguyễn Thanh Toàn, thời tiết đang giao mùa, tôm dễ phát sinh dịch bệnh.

"Người nuôi tôm cần thường xuyên theo dõi diễn biến để bổ sung các loại khoáng chất, vitamin nhằm tăng cường dinh dưỡng và khả năng đề kháng giúp tôm chống chịu lại thời tiết bất thường; sử dụng men vi sinh vào môi trường nước nuôi giúp phân hủy bùn bã hữu cơ và ổn định môi trường nước trong ao", ông Toàn khuyến cáo.

Giá tôm tăng cao cứu cánh nuôi tôm vụ Tết

Sau thời gian giá tôm xuống thấp, hiện trên thị trường giá tôm đã quay đầu và tăng cao trở lại.



Theo ông Tư Thuyết, giá tôm mua tại ao cỡ 30 con/kg hiện nay 195.000 - 200.000 đồng/kg. Trước đó, giá tôm cỡ này chỉ 135.000 đồng/kg.

Ông Tám Châu (Nguyễn Văn Khải, xã Tân Chánh, Cần Đước, Long An) cho biết, xem như đã kết thúc nuôi tôm vụ Tết năm nay. Ảnh: T.Đ

"Giá tôm tăng trở lại là do thị trường thiếu tôm, bởi nhiều ao nuôi tôm thất bại. Giá tôm sẽ tiếp tục tăng tiếp do vào thời điểm thị trường Tết bắt đầu. Giờ ai còn tôm sẽ thắng to", ông Tư Thuyết nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Tám Châu, giá tôm tăng cao chỉ với tôm cỡ lớn vài chục con/kg, còn tôm cỡ thường không tăng nhiều.

"Thường vào dịp Tết, người ta mua tôm cỡ lớn để đãi khách, tiệc tùng nên giá tôm bị đẩy cao. Nhưng dịp Tết năm nay, loại tôm cỡ lớn cũng ít rồi", ông Tám Châu cho biết.