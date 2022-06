Ô tô đỗ bên đường bị bốc cháy bất thường, một người tử vong

Sự việc xảy ra vào trưa 22/6, tại khu vực gầm cầu Vĩnh Thịnh trên đường đê thuộc xã Tam Phúc (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Chiếc xe bị cháy là VinFast Lux SA do một nam tài xế điều khiển khi đó đang đỗ ở ven đường. Tuy nhiên, khi xe cháy ngọn lửa bùng lên nhanh, thiêu rụi ôtô 7 chỗ còn tài xế đáng tiếc, không kịp thoát ra ngoài nên tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc chiếc xe ô tô đỗ ngay ngắn ở lề đường, nơi có bóng mát của cây cối, không lưu thông. Lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân, do nhận thấy có dấu hiệu bất thường, "không giống như tai nạn, sự cố thông thường".

Phía cảnh sát cũng xác nhận chiếc xe bốc hỏa khiến một người tử vong nhưng hiện tại chưa xác định rõ nguyên nhân.