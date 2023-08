Ông Nguyễn Văn Nhiên được bầu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Ông Nguyễn Văn Nhiên được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 2/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 41 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang khoá X đã bầu ông Nguyễn Văn Nhiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.