Ông Vũ La Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thái Nguyên

Nhiều chỉ tiêu vượt mức cao trong nhiệm kỳ

Sáng 30/5, chương trình khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Thái Nguyên đã chính thức diễn ra.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Thái Nguyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Thái Nguyên khoá X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Thái Nguyên đã kết nạp mới 2.385 hội viên (vượt 90,8% so với nghị quyết), tỷ lệ thu hút đạt trên 97,5% (vượt 1,5% so với nghị quyết); 100% hội viên kết nạp mới được cấp thẻ; 100% cơ sở Hội đạt loại khá, vững mạnh (vượt 5% so với nghị quyết), trong đó 50% đạt xuất sắc; 90% chi hội đạt loại khá, vững mạnh.

Các cấp Hội Nông dân vận động hội viên đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố được 1,05 tỷ đồng (vượt 40% so với nghị quyết); Quỹ hội tại cơ sở, chi hội đạt 3,8 tỷ đồng, bình quân 165.000đ/hội viên (vượt 10% so với nghị quyết).

Hằng năm, 68% hộ hội viên đăng ký danh hiệu thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" (vượt 8% so với nghị quyết), trong đó 57% hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi (vượt 2% so với nghị quyết); 98% hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hóa", trong đó 97% hộ đạt danh hiệu "Gia đình Văn hóa".

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân TP.Thái Nguyên đã thành lập 15 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả do Hội Nông dân thành phố trực tiếp hỗ trợ (vượt 400% so với nghị quyết); 89 mô hình cơ sở Hội trực tiếp hỗ trợ (vượt 393% so với Nghị quyết); thành lập 160 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường nông thôn (vượt 10% so với nghị quyết; 30.703 lượt hội viên được tập huấn khoa học kỹ thuật (đạt chỉ tiêu Nghị quyết); phối hợp đào tạo nghề 1.568 lao động nông thôn (vượt 56,8% so với Nghị quyết); trực tiếp giúp đỡ 650 lượt hộ hội viên nghèo (vượt 80,5% so với nghị quyết).

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân TP.Thái Nguyên đã vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả thiết thực.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã từng bước đi vào chiều sâu, có nề nếp, chất lượng phong trào ngày càng nâng lên, thu hút nhiều hội viên tham gia, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên khá giàu.

Từ phong trào, hội viên mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao hình thành các vùng sản xuất tập trung, thành lập mô hình sản xuất tổ hợp tác, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Kết quả có 1 hộ tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba; 2 hộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; có 3 tập thể, 93 hộ tiêu biểu được UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen.

Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã xây dựng và phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các hoạt động để nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu.

Với những kết quả đã đạt được, vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Từ đó, vị thế của Hội ngày càng thể hiện rõ là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ mới này, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Thái Nguyên đã đề ra Nghị quyết với những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đó.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Thái Nguyên khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân TP.Thái Nguyên phấn đấu kết nạp 1.000 hội viên mới (mỗi năm kết nạp mới 200 hội viên), 100% hội viên mới được cấp thẻ. Phấn đấu tỷ lệ thu hút đạt 98% nông dân vào Hội; hằng năm, 100% cơ sở Hội hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 45% cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ cơ sở Hội và chi hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Quỹ hỗ trợ nông dân cấp thành phố đạt 2 tỷ đồng; hằng năm, có trên 60% hộ hội viên đăng ký thi đua danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", trong đó có 55% hộ đạt; 100% hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 15.000 lượt hội viên, dạy nghề cho 1.000 hội viên nông dân; hằng năm, 100% hộ nông dân đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hóa", trong đó 97% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Trong đó, xác định khâu đột phá đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đạt xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; hình thành, phát triển các mô hình kinh tế tập thể gắn với du lịch cộng đồng, hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Ông Vũ La Hoàng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thái Nguyên khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Tại đại hội, đã tiến hành công bố kết quả bầu cử Ban Thường vụ Hội Nông dân khoá mới, trong đó ông Vũ La Hoàng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thái Nguyên khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cũng tại đại hội, đã tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên với 31 đại biểu và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân khoá mới với 27 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân cấp trên. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân TP.Thái Nguyên cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó cần ưu tiên xây dựng Hội về tổ chức với những nội dung và giải pháp cụ thể.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Cũng theo ông Hà, cần tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy tinh thần sáng tạo của nông dân Việt Nam, nhân rộng các điển hình và cách làm hay. Chủ động tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, phối hợp với các cấp ngành đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, dạy nghề cho nông dân, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân. Đồng thời, hỗ trợ và khuyến khích phong trào khởi nghiệp, sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phải tích cực, chủ động tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.