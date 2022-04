Theo ông Nguyễn Văn Ửng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Nông Thuận Phát (xã Trung An, TP. Mỹ Tho), thời điểm này, giá phân urê đã tăng khoảng gấp 3 lần so với đầu năm 2021. Từ nửa tháng 3-2022, giá phân urê tiếp tục tăng, hiện đang ở mức trung bình từ 18.500 - 19.000 đồng/kg. Phân NPK hiện có giá khoảng 22.000 đồng/kg, tăng khoảng gấp đôi so với năm 2021, giá các loại phân khác cũng tăng khoảng gấp đôi. Theo dự đoán, trong thời gian tới, giá phân bón vẫn chưa hạ nhiệt mà tiếp tục tăng. Nguyên nhân là do hiện nay, nguồn cung ứng nguyên liệu và thành phẩm phân kali, NPK, DAP từ Nga, Belarus về Việt Nam đang đứt hàng. Chưa kể, nguồn cung cấp phân DAP từ thị trường Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng do chính sách Zero Covid của nước này. Giá phân bón tăng chủ yếu ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Thời điểm này, muốn giảm chi phí phân bón trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, giải pháp trước mắt là khuyến cáo nông dân bón phân tiết kiệm trong sử dụng chứ khó thể hạ giá phân bón.