Thông tư 06 quy định tổ chức tín dụng không được cho vay khách hàng để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng kinh doanh để thực hiện các dự án đầu tư chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo Điều 9 và Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Quy định này được thực hiện trên cơ sở kiến nghị của thanh tra trong quá trình thanh tra, giám sát với mục đích là nâng cao hiệu quả của hoạt động an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, hạn chế và tiến tới xóa bỏ tình trạng sở hữu chéo, hạn chế tập trung vốn cho vay đối với các dự án cùng hệ sinh thái, che giấu nợ xấu, tình trạng đảo nợ và qua đó góp phần đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ và an ninh kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (NHNN)