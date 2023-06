Phim Người mẹ tồi của tôi tập 13, Choi Kang Ho quyết tâm đi tìm những bằng chứng để có thể trừng trị Nghị sĩ Oh Tae Soo và Chủ tịch Song Woo Byeok. Anh được Sam Sik (Yoo In Soo) và Mi Joo (Ahn Eun Jin) nhiệt tình hỗ trợ đi tìm kiếm Oh Ha Young - con gái của Nghị sĩ Oh. Theo đó, Mi Joo và Sam Sik đã đột nhập vào bệnh viện mà Nghị sĩ Oh bắt con gái "ở ẩn" một thời gian để cô tránh gây thêm rắc rối.

Trong quá trình "giải cứu" Ha Young, Mi Joo và Sam Sik khiến khán giả "cười ngất" với màn cải trang thành bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện này. Khi vừa gặp được Ha Young, Mi Joo đã cho cô xem được clip ghi lại cảnh cô bỏ một loại thuốc và nước uống của Kang Ho khiến anh bị tai nạn xe, mất đi trí nhớ tạm thời.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 13: Mi Joo giúp Kang Ho tìm kiếm và "giải cứu" tìm kiếm Oh Ha Young. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Sau cuộc nói chuyện với Ha Young, cô ấy đã đồng ý đi theo Mi Joo và Sam Sik. Ở bên ngoài bệnh viện, Kang Ho chờ sẵn và cùng 3 người trốn thoát khỏi những kẻ được giao canh giữ con gái của Nghị sĩ Oh.

Ở diễn biến khác, sự thật về cái chết của cô Hwang Soo Hyun - thư ký của Nghị sĩ Oh Tae Soo (Jung Woong In) cũng được hé lộ. Theo đó, Hwang Soo Hyun đã tự sát cùng con khi bị đám người lạ mặt do Nghị sĩ Oh truy sát. Trước đó, vì lo việc có con riêng với cô thư ký sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên Nghị sĩ Oh giao cho Kang Ho "xử lý" hai mẹ con Soo Hyun. Khi biết việc không thành, Nghị sĩ Oh muốn đẩy hết trách nhiệm sát hại hai mẹ con cô Hwang Soo Hyun cho Kang Ho.

Khép lại phim Người mẹ tồi của tôi tập 13, bà Young Soon (Ra Mi Ran) - mẹ của Kang Ho hạnh phúc trong vòng tay của những người hàng xóm. Kang Ho gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trước mặt Nghị sĩ Oh trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên và người dân tại một sự kiện.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập cuối: Chủ tịch Song trả giá đắt, kết thúc vẫn gây tiếc nuối?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập cuối chính thức lên sóng vào tối nay (8/6) thu hút sự quan tâm của khán giả. Kang Ho đã tiết lộ với Nghị sĩ Oh rằng, con gái ông ta đang ở cùng với anh. Điều này khiến Nghị sĩ Oh không khỏi lo lắng vì con gái là nhân chứng quan trọng biết được những việc xấu xa bố đã làm.

Kang Ho đối mặt với Nghị sĩ Oh trong phim Người mẹ tồi của tôi tập cuối. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Ngoài Nghị sĩ Oh, Kang Ho cũng cho biết: "Mục tiêu của tôi chỉ có một là bắt được Chủ tịch Song Woo Byeok". Tuy nhiên, để lật đổ được Chủ tịch Song là điều không hề dễ dàng vì ông ta vốn là người nham hiểm từng gây ra cái chết cho bố của Kang Ho.

Ở diễn biến khác, sức khỏe của bà Young Soon ngày càng sa sút khi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà đã cầu nguyện với người chồng quá cố, mong có thêm sức lực, thời gian để chứng kiến cảnh Chủ tịch Song và Nghị sĩ Oh phải trả giá đắt. "Con trai chúng ta sẽ kết thúc phiên tòa mà chúng ta còn bỏ ngỏ này", bà Young Soon bộc bạch.

Sức khỏe của bà Young Soon ngày càng sa sút. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Ngoài ra, bà Young Soon cũng trao lại chiếc nhẫn đầu tiên bà được chồng tặng cho Mi Joo và khẳng định mình là một người hạnh phúc trong bữa tiệc quây quần cùng những người hàng xóm thân thiết, gắn bó với bà suốt nhiều năm qua. "Tôi là một người hạnh phúc khi được sống cuộc đời quý giá này", bà Young Soon bày tỏ.

Như vậy, Chủ tịch Song và Nghị sĩ Oh dù đã phải trả giá đắt cho những việc xấu xa họ làm nhưng số phận, bệnh tình của bà Young Soon trong phim Người mẹ tồi của tôi vẫn khiến người xem không khỏi chua xót, tiếc nuối. Bởi vì không ít khán giả cho rằng, bà Young Soon xứng đáng được hưởng hạnh phúc sau chuỗi ngày liên tiếp nếm trải những vất vả, đắng cay, mất mát trong cuộc sống.

Nghị sĩ Oh Tae Soo (bên trái) và Chủ tịch Song Woo Byeok (bên phải) phải trả giá cho những tội ác đã gây ra. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Cụ thể, bà Young Soon vốn có gia đình nhỏ hạnh phúc bên người chồng hiền lành là chủ trang trại nuôi heo. Khi vợ chồng Young Soon đang chuẩn bị chào đón con trai đầu lòng chào đời thì chồng của bà qua đời đầy oan ức vì Chủ tịch Song, Nghị sĩ Oh tiếp tay hãm hại.

Sau đó, Young Soon chuyển tới một ấp nhỏ để sinh sống, duy trì nghề nuôi heo. Bà quyết tâm nuôi dạy con trai đầu lòng trở thành một công tố viên. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con khắc nghiệt, cực đoan của bà mẹ đơn thân khiến con trai Kang Ho dù điển trai, tài giỏi nhưng trở thành một công tố viên khó đoán.

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ ập đến khiến Kang Ho bị liệt toàn thân, mất trí nhớ, trí não của cậu chỉ như một đứa trẻ 7 tuổi. Từ đây, "người mẹ tồi" Young Soon đã bắt đầu hành trình "nuôi lại" và bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình trước những kẻ xấu xa từng phá tan hạnh phúc gia đình bà.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập cuối lên sóng vào lúc 22h30 theo giờ Hàn Quốc trên đài JTBC.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập cuối: Lee Do Hyun khiến Chủ tịch Song trả giá đắt? (Nguồn: JTBC)