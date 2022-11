Ngày 8/11, đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN), Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 2 dẫn đầu đoàn kiểm tra T.Ư Hội NDVN đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Nam về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác T.Ư Hội NDVN có đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền đối với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm cũng biểu dương, đánh giá cao các cấp Hội ND trong tỉnh Hà Nam đã bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo của Hội cấp trên, đặc biệt là bám sát tình hình kinh tế - chính trị địa phương để triển khai khá toàn diện các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu T.Ư Hội giao Hội ND tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt. Các cấp Hội ND Hà Nam đã tích cực tham gia phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đinh Thị Lụa bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Đinh Thị Lụa đã thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Nam. Hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Hà Nam đạt khá, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Công nghiệp, xây dựng chiếm 67,7%; dịch vụ chiếm 24,3%; nông nghiệp, thuỷ sản giảm còn 8,1%. GRDP bình quân đầu người đạt 86,1 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Đinh Thị Lụa trân trọng cảm ơn sụ quan tâm hỗ trợ thường xuyên, có hiệu quả của T.Ư Hội NDVN đối với hoạt động của Hội ND tỉnh Hà Nam. Đồng chí Đinh Thị Lụa cũng mong muốn trong thời gian tới, T.Ư Hội NDVN tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn nữa để các phong trào của Hội ND của tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Đinh Thị Lụa cũng phấn khởi cho biết, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Nam tăng 2% so với cùng kỳ. Tỉnh Hà Nam đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 19/83 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, những kết quả ngành nông nghiệp của tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Hội ND các cấp. Hội ND tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Hội ND tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập và đời sống của nông dân. Tích cực vận động nông dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, sản xuất nông nghiệp tích hợp đa giá trị

Báo cáo với đoàn công tác, ông Tạ Văn Đạt – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam cho biết: Hội ND các cấp trong tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng được quan tâm sâu sát, các phong trào của Hội được tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng. Nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân của Hội tại cơ sở được cải thiện. Các chỉ tiêu thi đua T.Ư Hội giao Hội ND tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt. Hội ND tỉnh Hà Nam cũng đã hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đột xuất năm 2022 mà Tỉnh uỷ và Trung ương Hội giao cho. Tổ chức Hội ND ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Ông Tạ Văn Đạt – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam báo cáo với đoàn công tác về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Nam.

Năm 2022, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam đã hướng dẫn 92.241 hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; hỗ trợ hướng dẫn xây dựng 23 mô hình kinh tế tập thể, 33 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị.

Đặc biệt, trong công tác an sinh - xã hội, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hà Nam đã thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo. Năm 2022, toàn tỉnh vận động được hơn 886 triệu đồng, trao được 76 con bò cho 76 hộ nghèo. Tính đến nay, các cấp Hội đã trao tặng 272 con bò vàng sinh sản cho 272 hộ nghèo, trao vốn 106 triệu đồng cho 4 hộ nghèo mượn để phát triển sản xuất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Nam, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm mô hình trồng thanh long của anh Phạm Văn Phúc xã Đồng Du. Ảnh: Thu Hà



Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN nhấn mạnh: "Các cấp Hội ND Hà Nam đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Các cấp Hội có nhiều việc làm thiết thực trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, nhất là tham gia các tiêu chí về bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan. Hội ND Hà Nam đã thể hiện được vai trò của mình trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể. Các cấp Hội ND trong tỉnh Hà Nam đã xây dựng và duy trì tốt các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" - đồng chí Bùi Thị Thơm nói.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị Hội ND tỉnh Hà Nam chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội ND vững mạnh, nhất là quan tâm tổ chức Hội ND nơi đô thị hoá nhanh để chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, nông dân nhiều hơn. Các cấp Hội cần tập trung cao cho Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; quan tâm xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề hỗ trợ nông dân. Các cấp Hội ND Hà Nam cần tích cực hỗ trợ nông dân xây dựng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng các sản phẩm OCOP; quan tâm khai thác các nguồn lực, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, tích cực tăng trưởng vốn Quỹ HTND hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

"Chúng ta phải tính câu chuyện đi xa. Hội ND cần tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy, nhận thức trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp tích hợp đa giá trị. Hội ND cần hỗ trợ tăng cường năng lực cho nông dân để xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp. Khi người nông dân có đủ kiến thức, có tri thức mới có thể quyết định được hướng đi của mình để nâng cao đời sống, thu nhập" - đồng chí Bùi Thị Thơm nói.