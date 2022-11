Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam chủ trì Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 3

Cùng dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; đại diện các Ban T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nông dân 11 tỉnh, TP Cụm thi đua số 3 gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Tuyên Quang và Hải Phòng.

Khẳng định vai trò các cấp Hội Nông dân

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cho biết: Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và cụm thi đua số 3, Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội năm 2022 của 11 tỉnh, TP cụm thi đua số 3 để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Thế Đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh, năm 2023 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đề nghị Hội ND 11 tỉnh, TP cụm thi đua số 3 tích cực đóng góp những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, các thành tích nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương; công tác tổ chức Đại hội Hội ND các cấp. Đồng thời, đề xuất những giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.H

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng cho rằng, năm 2022 là năm ngành nông nghiệp và người nông dân cả nước đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, chế biến của ngành nông nghiệp, giá xăng dầu tăng… Mặc dù vậy, nông dân trong cả nước đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng khá cao. Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Hội NDVN nói chung và Hội ND các tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 nói riêng.

Với riêng tỉnh Bắc Giang, trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của đất nước, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 19,8%, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước, cao nhất từ trước đến nay.

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 Cụm thi đua số 3. Ảnh: Thế Đại

Hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Năm 2022, Hội ND các cấp tỉnh Bắc Giang đã tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Hội ND Bắc Giang đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hằng năm có trên 100.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết, điểm nhấn nổi bật đó là các cấp Hội ND Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả 4 Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt. Ảnh: Thế Đại

Một điểm nhấn nổi bật đó là các cấp Hội ND Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả 4 Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt. Trong đó, thực hiện Đề án "Hội ND các cấp làm nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị; xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025", các cấp Hội ND Bắc Giang đã tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký 15 sản phẩm OCOP; tạo điều kiện cho 9 tổ hợp tác, HTX là chủ thể tham gia chương trình OCOP được hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ HTND với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng.

Trong năm 2022, các cấp Hội ND Bắc Giang đã hướng dẫn thành lập 51 tổ hợp tác và 33 HTX; nâng tổng số tổng hợp tác, HTX do Hội thành lập là 310 tổ hợp tác, 100 HTX, đạt 200% kế hoạch.

Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang phấn khởi cho biết: Năm 2022, các cấp Hội ND Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó có 4 hoạt động đột phá, đổi mới.

Đó là: xoá nghèo và xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nông dân; xây dựng 3 công trình vệ sinh cho hội viên nông dân; thực hiện phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP của địa phương.

Ông Nguyễn Đăng Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết, 12/12 chỉ tiêu T.Ư Hội giao Hội ND tỉnh Bắc Ninh đều thực hiện đạt và vượt. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Đăng Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Năm 2022, các cấp Hội ND Bắc Ninh đã năng động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết cán bộ hội viên, nông dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu. 12/12 chỉ tiêu T.Ư Hội giao đều thực hiện đạt và vượt.

Điểm nổi bật là các hoạt động, tư vấn, hỗ trợ, dich vụ, dạy nghề được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Năm 2022, các cấp Hội ND Bắc Ninh đã tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND là 15,62 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh là 114,5 tỷ đồng.

Về thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2022, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã rà soát, hỗ trợ hơn 4.000 hộ đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ 4 HTX, doanh nghiệp đăng ký 12 sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho 7 sản phẩm nông sản.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thế Đại

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực, ấn tượng mà Hội ND 11 tỉnh, TP cụm thi đua số 3 đã đạt được trong năm 2022.

"Tôi đánh giá rất cao với hoạt động của Hội ND các tỉnh, TP trong cụm thi đua số 3 đã rất cố gắng, nỗ lực cao, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, nhiệm vụ chính trị địa phương để cụ thể hoá trong chỉ đạo, triển khai công tác Hội và phong trào nông dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, có 9/11 tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu T.Ư Hội giao".

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam, Hội ND 11 tỉnh, TP cụm thi đua số 3 đã tích cực đổi mới cách thức tuyên truyền từng đối tượng, vùng miền, địa phương và từng cấp Hội thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và trên không gian mạng.

Các cấp Hội ND đã tích cực củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân đã có có nhiều đổi mới, tích cực. Các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế xã hội được Hội ND các tỉnh, TP cụm thi đua số 3 thực hiện hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T.H

Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam đề nghị, năm 2023, Hội ND 11 tỉnh, TP cụm thi đua số 3 tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội ND cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học học công nghệ, xây dựng các mô hình kinh tế mới hiệu quả bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam cũng đề nghị Hội ND các cấp chuẩn bị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đại hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả…

"Các cấp Hội đã thực hiện khá bài bản và hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; qua đó đã bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân một cách mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất" - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam.