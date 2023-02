Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở giết mổ động vật nếu có vi phạm

Chiều 21/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đã có văn bản chỉ đạo một số ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra hoạt động giết mổ động vật tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, giao Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, kiểm tra, rà soát, xác minh làm rõ thông tin mà các cơ quan báo chí đã nêu và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nếu vi phạm.

Văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An liên quan lò giết mổ tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

"Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm đối với các hoạt động của các lò giết mổ...", văn bản chỉ đạo nêu rõ.

Trước đó, trên một số tờ báo và mạng xã hội có đăng bài phản ánh hoạt động tại lò mổ tập trung ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, mặc dù có 4 cán bộ thú y túc trực kiểm tra, giám sát nhưng lại để cho nhân viên lò mổ tự tay đóng dấu kiểm soát giết mổ vào các thịt heo mảnh để đưa lên xe đông lạnh.

Bài báo cho biết, nhân viên nào tiện tay thì cứ dùng dấu kiểm soát giết mổ của thú y đóng khống vào thịt heo mảnh, trước khi đưa số thịt này đi tiêu thụ. Trong khi trên các giấy tờ kiểm soát thì vẫn mang danh nghĩa là cán bộ thú y có thẩm quyền thực hiện.

Lò giết mổ của ông T ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An một đêm giết mổ hàng ngàn con, nhân viên ở đây còn tự đóng dấu vào thịt thành mảnh. Ảnh: LĐ

Được biết, lò mổ tập trung Đức Lập Hạ do ông T làm chủ, được xem là có quy mô lớn nhất tỉnh Long An. Mỗi đêm lò này giết mổ gần cả nghìn con heo và bò cung cấp cho các chợ đầu mối, siêu thị cũng như các bếp ăn công nhân, bệnh viện, trường học trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An.