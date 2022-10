Sáng 13/10, thông tin từ UBND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho biết, ông Cao Minh Thơm - Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách đã có công văn gửi Phòng Văn hóa&Thông tin huyện và UBND thị trấn An Lạc Thôn về việc tạm dừng hoạt động khu ăn uống và giải trí tại quán cà phê tự chế Cầu Vàng, do các hạng mục, như: cầu kính, cầu dây sử dụng cáp treo, cầu thang, Cầu Vàng - lối đi bộ xung quanh tượng phật… chưa đảm bảo an toàn.

Quán cà phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng tạm dừng hoạt động vì chưa đảm bảo an toàn, trong đó có hạng mục cầu treo qua "Cầu Vàng". Ảnh: Hồng Cẩm

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của du khách và người dân địa phương, chiều tối 12/10, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách chỉ đạo: Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND thị trấn An Lạc Thôn khẩn trương có biện pháp ngăn chặn không để cho du khách và người dân địa phương và tham quan khu ăn uống và giải trí tại ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn của ông Hồ Chí Toại.

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, sau nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và UBND huyện Kế Sách 2 lần ra quyết định xử phạt ông Toại vì hành vi xây dựng các công trình hạng mục sai nội dung giấy phép, xây dựng thêm nhiều công trình hạng mục chưa được cấp phép trên đất nông nghiệp, với tổng số tiền là 160 triệu đồng, nhưng ông Toại vẫn cố tình không thực thực hiện khắc phục, tháo dỡ công trình sai phép, trái phép.

Cầu kính, cầu treo, cầu gỗ... kết nối các công trình tại quán cà phê tự chế "cầu Vàng", có độ cao vài chục mét nhưng ông Toại tự thiết kế rồi kêu thợ sắt lại làm. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngày 10/10 đoàn kiểm tra UBND thị trấn An Lạc Thôn và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kế Sách phát hiện ông Toại tự ý mở cửa khu tổ hợp cho du khách vào tham quan. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đề nghị ông Toại ngừng cho du khách và tham quan và ông Toại cũng đã viết cam kết chấp hành.

Cầu gỗ tại quán cà phê tự chế "cầu Vàng" chưa đảm bảo an toàn. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, ngày 12/10 ông Toại mặc dù treo bảng tạm dừng đóng cửa chờ xin giấy phép nhưng vẫn "lén lút" cho khách vào tham quan.

Nhiều hạng mục tượng phật được chủ quán cà phê tự chế "cầu vàng" thuê thợ hồ tại địa phương làm trong suốt 4 năm qua. Ảnh: Hồng Cẩm