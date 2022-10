Quán cà phê có phiên bản Cầu Vàng và 7 kỳ quan thế giới



Theo tìm hiểu của phóng viên, quán cà phê nói trên là của ông Hồ Chí Toại, (SN 1976), tọa lạc tại ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Cẩm

Sáng 12/10, trao đổi với phóng viên, ông Toại cho biết, khu đất quán cà phê có diện tích khoảng 1,5ha, là một tổ hợp gồm nhiều công trình mô phỏng được anh lấy ý tưởng từ 7 kỳ quan thế giới và các điểm du lịch, tâm linh nổi tiếng thế giới, Việt Nam, như: Cầu Vàng, Vạn Lý Trường Thành, Tháp Eiffel, tượng Nhân Sư, lâu đài Disney hay Lạc Sơn Đại Phật…



Trong đó, điểm nhấn là khu tháp có tượng Phật màu vàng, đưa hai bàn tay nâng đỡ cây Cầu vàng, được ông lấy ý tưởng từ Cầu Vàng Đà Nẵng là hạng mục ông Toại tâm đắc nhất.

Tượng Phật màu vàng, đưa hai bàn tay nâng đỡ cây Cầu Vàng, được ông lấy ý tưởng từ Cầu Vàng Đà Nẵng là hạng mục ông chủ quán cà phê phê tự chế "cầu Vàng" ở Sóc Trăng tâm đắc nhất. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ông Toại, công trình được ông xây dựng khoảng 4 năm, tất cả ý tưởng đều do ông theo dõi trên mạng xã hội và tự nghĩ ra, từ đó dựa theo nguyên mẫu, tự vẽ và thuê thợ hồ, thợ hàn tại địa phương thực hiện.

Tượng Nhân Sư tại quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Cẩm

"Nghĩ đến đâu làm đến đó, các công trình tòa lâu đài Disney, Vạn Lý Trường Thành, tượng Nhân Sư, Lạc Sơn Đại Phật… thì tôi thuê thợ hồ tại địa phương làm; còn các cây cầu treo bắt qua Cầu Vàng, cầu ván bắt qua Lạc Sơn Đại Phật, hay cầu kính bắt qua tòa lâu đài Disney… thì tôi kêu thợ sắt lại cắt hàn, làm. Tất cả không thiết kế hay bản vẽ, nghĩ đến đâu làm đến đó. Tổng kinh phí cho khu tổ hợp này khoảng 60 tỷ đồng"- ông Toại cho biết,

Tòa lâu đài phiên bản tòa lâu đài Disney nằm ngay trung tâm khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Cẩm

Chỉ tay về hướng Phật màu vàng, công trình tâm đắc nhất, ông Toại nói: "Lúc đầu tôi dự định xây "tháp nghiêng Pisa", nhưng đến khi sắp hoàn thành, tôi cảm thấy làm Cầu Vàng trông có vẻ huyền bí hơn nên thay đổi thiết kế.

Tượng phật màu Vàng có độ cao khoảng 10m, với hai bàn tay nâng đỡ một chiếc cầu xoay tròn xung quanh, được xây trên trụ cao khoảng 40m. Để đến chỗ tượng Phật màu vàng có thể đi bằng lối cầu thang xoắn hoặc đi qua cây cầu treo bằng khung sắt, cao cách mặt đất khoảng 20m.

Phiên bản tượng Nhân Sư, Lạc Sơn Đại Phật tại khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Cẩm

Các công trình ở quán đều kết nối với nhau bằng các chiếc cầu, như để qua khu Lạc Sơn Đại Phật thì đi qua chiếc cầu gỗ; qua tòa lâu đài Disney thì qua cầu bằng kính...

Ngay trung tâm của tổ hợp công trình là tòa lâu đài Disney, với 8 tầng, cao 48m; lối cầu thang lên tòa tháp được lấy cảm hứng từ cầu thang xoắn trong các nhà thờ ở Vatican…

Cầu kính tại khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, ông Toại cũng cho biết, lúc đầu có ý định làm một khu vui chơi giải trí nhưng chưa xin được đầy đủ giấy phép nên tạm thời làm quán cà phê sân vườn. Du khách không tốn phí vào cửa như những khu du lịch khác, chỉ cần mua một ly cà phê là có thể chụp ảnh thoải mái cả ngày. Nhưng mấy ngày gần đây công trình bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản xử phạt nên ông tạm thời đóng cửa, không đón khách tham quan.

Trưa 12/10, phóng viên Dân Việt tham quan thực tế tại quán cà phê của ông Hồ Công Toại. Khu vực quán cà phê vẫn mở cửa đón khách, còn khu vực tham quan thì treo tấm bảng tạm ngưng mở cửa đón khách, chờ xin giấy phép…

Trưa 12/3 du khách vẫn vào tham quan tại khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng dù đã treo bảng đóng cửa. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, tuy để bảng tạm ngưng không đón khách nhưng khách đến tham quan vẫn vào tự do. Đặc biệt có nhiều học sinh vào tham quan, check in, chạy giỡn trên cầu kính, cầu treo, cầu thang, lối đi… rất nguy hiểm.

Nhiều học sinh đến tại khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng trong trưa 12/10. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo quan sát của phóng viên, khu tổ hợp còn ngổn ngang, nhiều công trình chưa hoàn chỉnh. Các hạng mục như cầu kính, cầu cáp treo, cầu gỗ… có chiều cao cách mặt đất khoảng 20-30m, được làm từ các khung sắt chưa đảm bảo an toàn; các cầu thang lên các tháp hẹp, thẳng đứng, lan can bảo vệ hành lang trên cao thấp, sơ sài; lối đi trên cao qua các cây cầu hẹp, có nơi chưa đầy 40cm, hành lang sát vách tường cao chênh vênh, không có rào chắn bảo vệ…

Đặc biệt, công trình chủ yếu trên cao nhưng không có bảo vệ, nhân viên quan sát, hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho du khách.

Các hạng mục cầu thang, lan can nhỏ hẹp, thẳng tắp, không đảm bảo an toàn, tại khu tổ hợp quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" ở Sóc Trăng. Ảnh: Hồng Cẩm

Khi phóng viên hỏi về độ an toàn của các công trình, ông Toại cho biết: "Rất an toàn, vì các chiếc cầu đều do tôi lên ý tưởng thiết kế và kêu thợ sắt lại làm theo yêu cầu!".



Theo tự giới thiệu của ông Toại, ông là dược sĩ, kinh doanh nhà thuốc tại thị trấn An Lạc Thôn!

Vì sao quán cà phê tự chế "Cầu Vàng" bị "tuýt còi"?

Chiều 12/10, trao đổi với phóng viên, ông Phan Long Đức – Bí thư Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn cho biết, các công trình tổ hợp quán cà phê của ông Hồ Chí Toại xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, tổ chức thi công xây dựng nhiều công trình không có giấy phép xây dựng, không đảm bảo an toàn.

Cụ thể, theo ông Đức cho biết, công trình của ông Hồ Chí Toại được khởi công xây dựng tháng 4/2019, khi chưa được cấp phép xây dựng. Đến ngày 31/5/2019, sau khi địa phương kiểm tra, nhắc nhở, ông Toại được UBND huyện Kế Sách cấp phép xây dựng số 23, xây dựng 5 hạng mục công trình, gồm: Khu ẩm thực nghỉ dưỡng; khu nhà khách; khu giải khát; khu giải trí; khu kinh doanh

Cầu treo bắt qua Cầu Vàng được ông chủ quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" gọi thợ sắt về làm. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng ông Toại xây dựng nhiều công trình, hạng mục sai với nội dung giấy phép và chưa được cấp phép trên đất nông nghiệp. UBND thị trấn An Lạc Thôn liên tục kiểm tra, yêu cầu ông Toại ngừng thi công các hạng mục và thực hiện các thủ tục, giấy phép đúng quy định. Nhưng ông Toại không chấp hành theo yêu cầu của UBND thị trấn, tiếp tục xây dựng các công trình, hạng mục sai giấy phép, chưa được cấp phép.

Ông Đức cho biết, trước tình hình trên UBND thị trấn đã báo cáo về UBND huyện Kế Sách, sau đó UBND thị trấn phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kế Sách 2 lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng và đề xuất UBND huyện xử phạt đối với ông Hồ Chí Toại.

Các hạng mục tại quán cà phê phê tự chế "Cầu Vàng" có độ cao vài chục mét nhưng lan can, cầu thang đều đơn sơ, thiếu an toàn. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể, ngày 26/1, xử phạt 2 hành vi: Tổ chức thi công công trình sai giấy phép và tổ chức thi công công trình xây dựng không có giấy phép, với tổng mức phạt là 40 triệu đồng; ngày 7/9, xử phạt hành vi: Xây dựng công trình khác sai với nội dung giấy phép được cấp; chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, với diện tích 2.262,13m2, với tổng số tiền phạt là 120 triệu đồng.

Đồng thời 2 lần quyết định xử phạt UBND huyện Kế Sách đều buộc ông Toại phải dừng thi công công trình, bổ sung các thủ tục đúng quy định; tước giấy phép xây dựng số 23, buộc ông Toại tháo dỡ các công trình xây dựng không phép…





Hành lang của một công trình tại quán cà phê Cầu Vàng rất sơ sài. Ảnh: Hồng Cẩm

"Tuy đoàn kiểm tra nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nhưng ông Toại vẫn tiếp tục xây dựng các công trình, hạng mục, không khắc phục tháo dỡ các công trình xây dựng không phép.

Đáng nói hơn, ngày 10/10 đoàn kiểm tra phát hiện ông Toại tự ý mở cửa khu tổ hợp cho du khách vào tham quan. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đề nghị ông Toại ngừng cho du khách và tham quan, trường hợp ông Toại cố tình cho du khách vào tham quan mà để xảy ra sự cố, tai nạn tại các hạng mục công trình vi phạm, ông Toại phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật"- ông Đức cho biết.

Chiều 12/10, UBND huyện đã có công văn tạm dừng hoạt động quán cà phê tự chế Cầu Vàng của ông Toại. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Đức cũng chia sẻ: "Về phía góc độ địa phương chúng tôi rất ủng hộ doanh nghiệp đầu tư hoạt động kinh doanh trên địa bàn thị trấn nhưng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm này để hỗ trợ cho ông Toại, chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra công trình nào đủ điều kiện an toàn sẽ hỗ trợ cho tồn tại, những công trình nào không đảm bảo an toàn buộc phải tháo dỡ ngay".

Hiện, toàn bộ vấn đề liên quan đến quán cà phê tự chế "Cầu Vàng", Đảng ủy, UBND thị trấn an Lạc Thôn đã báo cáo lên UBND huyện và báo cáo nhanh lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng để có hướng dẫn xử lý.