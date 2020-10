Quảng Nam: Bão số 9 cuốn bay hàng nghìn ngôi nhà và nhiều công trình hư hỏng nặng

Theo báo cáo sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay đã có 13 nhà bị sạt lở, vùi lấp tại huyện Phước Sơn, 1 nhà bị sập tại Duy Xuyên; Nhà bị tốc mái đang được thống kê cụ thể theo mức độ ảnh hưởng hoàn toàn hoặc một phần. Đông Giang 27 nhà, Bắc Trà My 55 nhà, Phước Sơn 14 nhà; Hội An 9 nhà, Duy Xuyên 416 nhà, Nam Trà My 12 nhà, Tam Kỳ 355 nhà. Mái hiên bị tốc Hội An hơn 200 nhà...

Bão cũng làm hệ thống thông tin truyền thông không hoạt động được, mất điện toàn tỉnh, nhiều trường học, nhà công vụ giáo viên, học sinh, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng.

Ở Hội An tốc mái 2 khối nhà lớp học, sụp khung sắt nhà đa năng trường Nguyễn Du đang thi công, 5 cột điện bị ngã đổ, xiêu vẹo; Đông Giang nhiều công trình bị tốc mái, sạt lở đang được thống kê; Bắc Trà My: Trạm y tế xã Trà Bui bị tốc mái, hư hỏng 6 phòng bệnh và nhà ở của nhân viên; Điểm trường tại xã Trà Bui bị tốc mái, hư hỏng 3 phòng học.



Tại huyện Duy Xuyên đã có 2 trường học, 2 nhà văn hóa, 3 trụ sở cơ quan bị tốc mái, 24 trụ điện bị ngã đổ; Tại Tam Kỳ điện chiếu sáng bị hư hỏng hơn 500 trụ, trụ điện hạ thế hỏng 64 trụ, cổng điện trang trí bị ngã đổ hơn 5 cái, cụm thu phát sóng hỏng 4 cụm, trụ ăng ten đài truyền thanh thành phố bị hỏng.

Ông Trương Xuân Tý - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo PCTT và TKCN, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, bão số 9 gây thiệt hại nặng cho ngành nông nghiệp, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả bị hư hỏng. Đặc biệt, tại các huyện miền núi, nhiều ha rừng trồng (keo lá tràm) bị thiệt hại và ngã đổ.



Đặc biệt, bão số 9 đã làm nhiều người chết, nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng. Tại huyện phước Sơn có 2 cán bộ mất tích trong lúc đang làm nhiệm vụ. Nghiêm trọng nhất là 2 vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, Trà Vân huyện Nam Trà My đã vùi lấp nhiều nhà cửa và hơn 50 người. Đến sáng 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể.