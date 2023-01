Nông thôn mới Quảng Nam, xã này làm gì mà thu nhập của người dân lên tới 52 triệu đồng/năm?

Bình Đào "thay áo mới"

Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch UBND xã Bình Đào cho biết, địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2013 với xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn… điều đó khiến xã nhà gặp rất nhiều khó khăn và thử thách.

Dự án cầu Bình Đào nằm trên Quốc lộ 14E bắc qua sông Trường Giang (ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nối giữa hai xã Bình Triều - Bình Đào đã giúp cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện. Ảnh: Trần Hậu.

Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Bình Đào đã về đích xã nông thôn mới vào năm 2020. Đây là mốc son đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giúp làng quê "lột xác", đời sống bà con nông thôn ngày càng đi lên.

Với phương châm "lấy dân làm gốc", Bình Đào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu được ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, cũng như vai trò và trách nhiệm của mình. Từ đó mọi người tích cực tham gia thực hiện cùng địa phương, chủ động hiến đất đai, góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác.

Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, Bình Đào quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Trần Hậu.

Đến nay, đường giao thông trục xã, liên xã đã bê tông hóa đạt chuẩn được 8,5km, đạt tỷ lệ 100%. Đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn 8,3km, đạt 100%. Đường ngõ, xóm được cứng hoá, sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa đạt 14,1km/15,88km, tỷ lệ 88,8%.



Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm là 82,3%. Nhìn chung hệ thống giao thông trên địa bàn xã được hoàn thiện, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Xã Bình Đào có hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới chủ động 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, kiên cố hóa 6 ao gom nước nhỉ, đóng 52 cụm giếng bơm phục vụ sản xuất.

Nhờ xây dựng nông thôn mới mà con em xã Bình Đào được học tập trong các ngôi trường mới, khang trang. Ảnh: Trần Hậu.

Theo ông Vinh, địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp Trung tâm văn hóa – thể thao xã, các nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động hội họp, giải trí của người dân. Xã cũng có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.



Các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia và có cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường giao thông xã, đường thôn, xóm được người dân thực hiện tốt.

Đường sá sáng - xanh - sạch - đẹp là điểm sáng khi về với Bình Đào hôm nay. Ảnh: Trần Hậu.

Công tác vệ sinh, phân loại rác thải tại nguồn, chỉnh trang vườn nhà tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp được chính quyền tiếp tục nhân rộng phát huy. An sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Trên cơ sở duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt được, xã Bình Đào tập trung nâng chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Trà Đóa 1 và xây dựng thôn Phước Long đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Ông Vinh cho biết, xác định mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, những năm qua, xã Bình Đào luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhờ đó, kinh tế Bình Đào tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 396,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%. Cơ cấu ngành nông nghiệp là 28,99% - tiểu thủ công nghiệp 30,39% - dịch vụ 40,62%.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến nay, Bình Đào đã có 4 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao OCOP. Ảnh: Trần Hậu.

Sản phẩm dầu mè đen nguyên chất Bình Đào, nếp Hương Lân Trường Giang đã đạt chuẩn 3 sao OCOP. Ảnh: Trần Hậu.

Xã khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.



Ông Vinh cho hay, việc phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua xã đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng cạn, tập trung dồn điền đổi thửa, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào tiếp tục thực hiện Đề án tích tụ tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất với diện tích là 115,1ha. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, tạo đầu ra cho nông sản và góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Đặc biệt, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào phối hợp với Tổ hợp tác khởi nghiệp Trường Giang thực hiện tập trung ruộng đất tại cánh đồng thôn Trà Đóa 1 và Trà Đóa 2, với diện tích trên 20ha để trồng sen, trồng ớt và lúa giống, nhằm giải quyết tình trạng đất bỏ hoang không sản xuất.

Những năm qua, Bình Đào đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Ảnh: Trần Hậu.

Xã Bình Đào có số lượng đàn gia súc, gia cầm tương đối lớn, vì vậy chính quyền khuyến khích bà con chăn nuôi tập trung, phát triển kinh tế gia trại và tăng cường phòng chống dịch bệnh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường.



Tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), đến nay Bình Đào có 4 sản phẩm được chứng nhận đạt 3 sao gồm dầu mè đen nguyên chất Bình Đào, nếp Hương Lân Trường Giang, gạo sạch Trường Giang và hạt sen sấy khô Sen Việt; 1 sản phẩm đạt 4 sao là yến tinh chế sấy khô.

Người dân địa phương còn chuyên trồng các loại lá dược liệu. Đây là mặt hàng được thị trường rất ưa chuộng, nên nhiều năm gần đây đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh, buôn bán dọc các tuyến đường lớn, lao động dịch vụ, làm công nhân cũng đem lại thu nhập ổn định giúp người dân nâng cao chất lượng đời sống.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 52 triệu đồng/năm, không còn nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tăng lên rõ rệt.