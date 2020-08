Quảng Nam: Rau lủi, sâm dây và đặc sản "của hiếm" nào ở Phước Sơn được gắn sao OCOP?

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã có 4 sản phẩm được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn OCOP. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho cách làm hiệu quả của huyện miền núi Phước Sơn cũng như các chủ thể tham gia Chương trình.

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), huyện Phước Sơn đã có 4 sản phẩm được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn OCOP. Ảnh: CTV.



Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, từ khi triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), giai đoạn 2018-2019, huyện Phước Sơn đã có 4 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh đạt 3 sao năm 2019. Đây là những sản phẩm NN đặc trưng của bà con nông dân miền núi Phước Sơn, gồm: Rau lủi Phước Sơn (do THT sản xuất nông nghiệp thôn Nước Lang, Phước Xuân làm chủ thể)...

Sâm dây Phước Sơn (do hộ kinh doanh Võ Thị Thủy làm chủ thể); Chanh không hạt Phước Mỹ (do hộ kinh doanh Hồ Văn Thi làm chủ thể, là thành viên Đội sản xuất 1 thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 207) và Mật ong Phước Lộc (do THT SX nông nghiệp và dịch vụ xã Phước Lộc làm chủ thể).

"Đến nay, các chủ thể có sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, đang tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, đầu tư điểm bán hàng, liên kết liên doanh với các doanh nghiệp ký gửi hàng hóa để quảng bá sản phẩm trong và ngoài huyện. Cũng nhờ tham gia Chương trình OCOP mà các sản phẩm của huyện miền núi Phước Sơn đang phát triển mạnh và được người tiêu dùng đón nhận…" – Ông Quảng chia sẽ.



Chanh không hạt Phước Mỹ được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019. Ảnh: CTV.

Ông Quảng cho hay, phát huy thành quả của 2 năm trước, năm 2020 này, huyện Phước Sơn tiếp tục phát triển thêm 3 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, gồm: Heo đen sấy khô (do hộ kinh doanh Đỗ Ngọc Ánh Tuyết làm chủ thể); Rượu nếp than (do hộ kinh doanh Đỗ Ngọc Ánh Tuyết làm chủ thể) và Trà mật nhân (do Công ty TNHH Bảo Trân Phước Sơn làm chủ thể). Các chủ thể này đang hoàn thiện hồ sơ sản phẩm dự thi.

"Chương trình OCOP được xem là giải pháp phù hợp và cần thiết để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của huyện miền núi Phước Sơn…". Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nhấn mạnh.