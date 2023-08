Quảng Trị: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau phản ánh của Báo Dân Việt

Ngày 18/8, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Triệu Phong đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong để tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân xã Triệu Vân tập trung phản ánh việc đưa tiền cho Phương làm các thủ tục đất đai, sổ đỏ nhưng Phương không thực hiện đúng cam kết. Ảnh: Ngọc Vũ.

Lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong cho hay, sau khi Báo Dân Việt có bài viết Quảng Trị: Nhận tiền làm sổ đỏ của dân rồi "lặn mất tăm", đăng ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an an huyện đã vào cuộc xác minh, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố vụ án để làm rõ. Hiện nay, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Triệu Phong đang tích cực điều tra để sớm có bước xử lý tiếp theo.

Trước đó, trong bài viết Quảng Trị: Nhận tiền làm sổ đỏ của dân rồi "lặn mất tăm", đã phản ánh, do tin tưởng nên nhiều người dân ở xã Triệu An, Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đưa tiền cho Lê Ngọc Phương (SN 1979, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để làm các thủ tục đất đai, sổ đỏ. Số tiền Lê Ngọc Phương nhận của mỗi người dân từ vài triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.

Phương hứa nếu không làm được sổ đỏ sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, sau thời gian dài hứa hẹn nhiều lần, Phương vẫn không thực hiện cam kết. Người dân không liên lạc được với Phương.

PV Dân Việt cũng cố gắng liên lạc qua điện thoại cho Phương nhưng không được. Vợ cũ của Phương thì cho biết, đã ly hôn nên không biết Phương ở đâu.

Được biết, từ tháng 12/2016, Phương là viên chức công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị. Khoảng tháng 8/2022, Phương viết đơn xin nghỉ việc và được đồng ý.

Qua vụ việc này, Công an Triệu Phong đã phát văn bản đến công an các xã trên địa bàn, đề nghị tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân cảnh giác khi làm các thủ tục liên quan đất đai; đồng thời đề nghị người dân cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ án.