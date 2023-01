Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ kiềm chế không công khai cam kết giúp Ukraine chiếm Crimea", bà Laura Kelly viết. Theo nhà báo, Mỹ từ chối gửi vũ khí tầm xa và điều này khiến Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky không hài lòng. Ông Zelensky cho rằng Lực lượng vũ trang Ukraine cần trang bị nghiêm túc hơn để cho phép họ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào bán đảo Crimea, nhà báo Laura Kelly viết.

Theo The Hill, sự do dự của Nhà Trắng là do lo ngại xung đột leo thang với Nga, cũng như nghi ngờ về khả năng quân sự của Ukraine. "Bộ quốc phòng Mỹ cho rằng kế hoạch của Tổng thống Vladimir Zelensky nhằm chiếm Crimea bằng các biện pháp quân sự là không thực tế", The Hill viết.

Trong khi đó, nhà bình luận Stephen Brian đã viết trong một bài báo cho ấn bản Hồng Kông của tờ Asia Times rằng, việc cung cấp vũ khí khẩn cấp cho Ukraine cho thấy Kiev đang tiến gần hơn tới việc thua trong cuộc xung đột với Moscow.

Việc cung cấp xe tăng, hệ thống phòng không và bom phóng từ mặt đất tầm xa cho Kiev có thể là một phản ứng trực tiếp đối với yêu cầu của Ukraine. Tuy nhiên, điều này cũng có thể chỉ ra những vấn đề mới.

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Nga tiến hành các hoạt động tấn công theo nhiều hướng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt tại một thời điểm.

Theo phóng viên quân sự Alexander Sladkov, Quân đội Nga đang đạt được tiến bộ ở hướng Bakhmut và Avdiivka. Quân đội Nga đang tiến về các khu định cư Uhledar, Krasnogorovka, Novomikhailovka và Kurakhovo và xông vào Bakhmut.