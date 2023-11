Ra đồng ở Bến Tre nhổ bật lên la liệt 2 loại củ ngon, gặp thời rớt giá thảm, nông dân mong điều này

Theo báo cáo của UBND xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) hiện nay, xã có khoảng 117ha đất trồng củ cải trắng, trồng củ sắn (củ đậu), trong đó có 30ha trồng củ cải trắng và 87ha trồng củ sắn.

Đây là 2 loại củ ngon thuộc dạng rau màu có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, giá cả của 2 loại này liên tục giảm sút, chỉ dao động từ 3.000 - 4.500 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình từ 8.000 - 10.000 đồng/kg trong những năm trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá cả xuống thấp là do thị trường tiêu thụ rau màu bị bão hòa, trong khi nguồn cung vẫn dồi dào.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Bảo Thuận Lê Văn Tuấn, do nhu cầu tiêu thụ củ cải trắng và sắn trong nước không cao, còn xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Điều này khiến cho người trồng khó bán được hàng, phải chấp nhận bán với giá rẻ hoặc để cho củ nứt nẻ trên đồng.

Thu hoạch củ sắn (củ đậu) tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ở xã này còn trồng 30ha củ cải trắng.

Để giải quyết khó khăn cho người dân, UBND xã Bảo Thuận đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, như tìm kiếm các đối tác tiêu thụ, hỗ trợ vận chuyển, hay tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Ngoài ra, xã cũng đã tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng rau màu.



Tuy nhiên, những giải pháp hỗ trợ người trồng rau màu hiện nay chỉ là nhằm giảm bớt khó khăn, chưa thể khắc phục gốc rễ của vấn đề. Để nâng cao đời sống người dân xã Bảo Thuận, không thể thiếu sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức xã hội.

Người dân nơi đây cần được hưởng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn, giảm thuế, miễn giảm lãi suất tốt hơn.

Đồng thời phải xây dựng thêm nhiều kênh tiêu thụ ổn định, bảo đảm giá cả hợp lý cho người sản xuất. Ngoài ra, người nông dân cần được tham gia những chương trình khuyến nông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng về việc trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến xuất khẩu.

Ông Trần Văn Lắm, 58 tuổi, là một nông dân trồng củ cải trắng tại ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận cho biết: “Tôi trồng củ cải trắng đã hơn 10 năm nay, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, giá củ cải trắng rớt thảm hại.

Tôi phải bỏ ra nhiều tiền cho phân bón, thuốc trừ sâu, công nhân thu hoạch, vận chuyển... nên không có lãi, thậm chí lỗ vốn. Tôi rất mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp hỗ trợ cho người trồng củ cải trắng, giúp chúng tôi bán được hàng với giá cao hơn, hỗ trợ chúng tôi thêm về những kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Cách nhà ông Lắm không xa là hộ ông Dương Văn Tiền, 64 tuổi, là một nông dân trồng củ sắn. Ông Tiền cho biết: “Tôi trồng củ sắn cũng đã hơn 12 năm, đây là loại rau màu có giá trị kinh tế khá cao. Nhưng gần đây, do thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá củ sắn giảm sút.

Tôi phải đầu tư nhiều vào việc chăm sóc, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tôi rất mong có thêm những kênh tiêu thụ ổn định cho củ sắn, đặc biệt là thị trường trong nước, để tôi có thể bán được hàng với giá tốt hơn”.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, những khó khăn và vướng mắc về giá sắn, củ cải trắng của người dân xã Bảo Thuận sẽ sớm được giải quyết để họ có thể phát huy thế mạnh của mình, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.