Trên 15 năm thành lập, HTX Rau an toàn Phước Hòa khẳng định vị thế với các sản phẩm rau an toàn, chất lượng. HTX Phước Hòa là một trong những HTX rau an toàn đầu tiên trên địa bàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) được công nhận chuỗi an toàn thực phẩm.

Nhờ đó, các sản phẩm của HTX chiếm lĩnh được các thị trường khó tính trong và ngoài tỉnh.

Trung bình mỗi ngày, HTX cung cấp ra thị trường gần 2 tấn rau các loại, tương đương có trên 200kg các loại phế phẩm từ cây rau.

Tận dụng nguồn phế phẩm này, HTX quyết định thực hiện mô hình Ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp để bón cho rau; đồng thời, bán giá ưu đãi cho các thành viên trong HTX.

Phó Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hòa - Phan Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Trước đây, HTX phải thuê người chở những phế phẩm từ cây rau đến các điểm tập kết rác vừa mất thời gian, vừa tốn chi phí và ô nhiễm môi trường.

Thế nên, HTX quyết định xây dựng 2 hố bằng bêtông với diện tích trên 25m2 để ủ các phế phẩm từ cây rau thành phân bón hữu cơ. Cách ủ rất đơn giản, nhà vườn chỉ cần trộn các phế phẩm từ cây rau với men vi sinh từ 1-1,5 tháng là thành phẩm. Trung bình, 100 tấn phế phẩm nông nghiệp kết hợp 200kg men vi sinh”.

Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa, (xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tận dụng phế phẩm nông nghiệp ủ phân bón hữu cơ

Thấy hiệu quả của mô hình, nhiều thành viên HTX chủ động đem các phế phẩm nông nghiệp đến HTX để ủ thành phân bón hữu cơ. Sau khi thành phẩm, HTX bán phân bón hữu cơ lại cho thành viên với giá 2.000 đồng/kg, thấp hơn so với thị trường 50%.



Bước đầu sử dụng, nông dân đánh giá phân bón hữu cơ của HTX Rau an toàn Phước Hòa ủ giúp cây xanh tốt, cứng cáp, chống chịu được sâu, bệnh so với phương thức canh tác thuần phân bón hóa học.

Qua đó, góp phần tăng năng suất, thu nhập cho thành viên HTX, nhất là mang lại giá trị kinh tế lâu dài cho HTX khi tạo ra được những sản phẩm chất lượng, đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt của những thị trường khó tính.

Với những hiệu quả mà mô hình mang lại, thời gian tới, HTX Rau an toàn Phước Hòa tiếp tục vận động thành viên, nông dân tự xây dựng hố bêtông để ủ các phế phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ.

Đây cũng là cách giúp nông dân sản xuất theo hướng sạch, góp phần nâng tầm nông sản địa phương.