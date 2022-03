Sắp khởi công nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành

Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thông báo khởi công xây dựng công trình Nhà ga hành khách thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1.



Quy mô dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách giai đoạn 1 với công suất 25 triệu hành khách/năm phục vụ khai thác quốc tế và nội địa. Hạng mục công trình là thi công cọc nhồi đường kính 800mm, 1.000mm và 1.200mm với tổng số lượng 1.560 cọc.

Dự án được khởi công ngày 26/3 và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 22/10/2022.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành sắp được khởi công. Ảnh: H.T

Theo lãnh đạo ACV, đến thời điểm hiện nay, toàn bộ các hạng mục dự án Cảng HKQT Long Thành được triển khai ở nhiều công đoạn khác nhau và kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhằm mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác ngày 2/9/2025.

Cụ thể, báo cáo của ACV, đơn vị đã kiện toàn xong Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành và chủ động thuê tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, chuyên gia giỏi để thực hiện các công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Từ ngày 25/3, giai đoạn 1 khu làm việc của các cơ quan đơn vị tại hiện trường đi vào hoạt động. Giai đoạn 2, khu ăn ở, nghỉ ngơi cho chuyên gia, cán bộ, nhân viên sẽ được triển khai đáp ứng tiến yêu cầu về nhân sự có mặt tại hiện trường theo các mốc khởi công các hạng mục công trình cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Song song công tác đánh giá hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang phối hợp với tư vấn tập trung ưu tiên triển khai thiết kế kỹ thuật các công trình khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay để hoàn thành trong tháng 6/2022.

Cảng HKQT Long Thành đặt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác ngày 2/9/2025. Ảnh: H.T

"Toàn bộ các hạng mục hạ tầng khu bay sẽ được khởi công đồng bộ trong tháng 12/2022 và hoàn thành phần xây dựng trong quý 2/2024", lãnh đạo ACV khẳng định.

Liên quan đến hạng mục công trình phụ trợ (nhà ga hàng hóa, nhà để xe, khu bảo trì cảng hàng không, trạm cấp nhiên liệu cho phương tiện phục vụ mặt đất...) dự kiến khởi công tháng 3/2023, hoàn thành tháng 1/2025.

Về hạng mục giao thông kết nối, ACV đã đẩy nhanh và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật trong tháng 3/2022. Hiện nay, tư vấn trúng thầu TEDI đã tiến hành triển khai thiết kế kỹ thuật với tiến độ 5 tháng hoàn thành vào tháng 8/2022 để thẩm định, phê duyệt, đấu thầu và thi công vào tháng 12/2022.

Tiến độ thi công nhộn nhịp trên công trường. Ảnh: H.T

Hiện nay, ACV đang tích cực phối hợp với tỉnh Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối trước mắt để phục vụ làm đường công vụ trong quá trình thi công dự án.

Bên cạnh đó, ACV sẽ phối hợp với địa phương tổ chức công tác an ninh, an toàn trong công trường bằng cách đóng Hương lộ 10 vào ngày 26/3 tới. Đối với các hộ dân còn lại chưa di dời trong khu vực dự án sẽ cấp phát thẻ hướng dẫn ra vào để không ảnh hưởng đến công tác thi công, đảm bảo an ninh toàn trong khu vực dự án.

ACV đề nghị đóng tuyến hương lộ 10 hiện hữu để các nhà thầu thi công. Ảnh: H.T

Bắt đầu từ ngày 25/3, các xe lưu thông qua lại khu vực thi công sân bay quốc tế Long Thành sẽ bị hạn chế nhằm đảm bảo an toàn giao thông.